Кристина Потупчик поддержала выступившего в Бундестаге школьника

В минувшее воскресенье гимназист из Нового Уренгоя Николай Десятниченко вместе с другими российскими школьниками выступил в немецком Бундестаге. В своём выступлении он предположил, что не все солдаты вермахта, участвовавшие в Сталинградской битве, на самом деле хотели воевать с Советским Союзом.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», молодой человек поделился историей немецкого солдата Георга Рау, который погиб под Сталинградом. Немецкие школьники, в свою очередь, рассказали о судьбе советских военнопленных. Казалось бы, обмен сведениями об участниках Второй Мировой войны должен сплотить молодёжь двух стран и помочь в сохранении исторической памяти. Но, как ни странно, в России последствия этой поездки оказались совсем иными: гимназиста Десятниченко обвинили в реабилитации нацизма, заподозрили в искажении истории и подвергли настоящей травле на государственных телеканалах.

Причиной жестокой информационной атаки на школьника, которую уже призвал остановить пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, стал неудачный выбор слов. Николаю Десятниченко поставили в вину, что в своём выступлении он назвал некоторых солдат вермахта «невинно погибшими» и допустил, что они отнюдь не хотели отправляться на фронт. Хотя в завершение своей речи молодой человек выразил надежду, что в мире больше никогда не будет войн, эти слова многие политики и общественники словно бы не услышали: напротив, они наперебой начали обвинять Десятниченко в нарушениях закона, пожаловались на него в прокуратуру и ФСБ. Прозвучали предложения закрыть гимназию, в которой учится школьник, а самому юноше начали поступать угрозы в соцсетях.

Как пишут «Новые Известия», в защиту гимназиста неожиданно выступила общественница и блогер Кристина Потупчик — бывший пресс-секретарь молодёжного движения «Наши» и «Росмолодёжи», член Общественной палаты РФ. Она резко высказалась о тех политиках и журналистах, которые организовали информационную атаку на школьника.

«Сплотив ряды, патриоты накинулись на первого найденного врага нашей истории и государственности — им оказался школьник из Нового Уренгоя, имевший неосторожность выступить в Бундестаге с рассказом о погибшем в плену после Сталинградской битвы немецком солдате, и пожелать, чтобы больше войн не было», — написала Потупчик. — «За слова о мире без войны они уже нажаловались на подростка в ФСБ, администрацию президента, а также устроили травлю во всех федеральных СМИ».

По мнению общественницы, усилиями государственной пропаганды в России сложилась ситуация, в которой понятие пацифизма кажется власть имущим опасным и «непатриотичным».

Школьник может понять, что жертвами становятся обе стороны и что умирать на войне никто не хочет — а депутаты, сенаторы, журналисты понять этого не могут. Более того, все эти малоприятные люди оказались совершенно невосприимчивы к самой концепции пацифизма — они считают, что парень «кается перед захватчиками», когда тот сожалеет о погибших ни за что миллионах людей.Кристина Потупчик, общественный деятельhttps://newizv.ru/comment/kristina-potupchik/21-11-2017/kristina-potupchik-mosch-propagandy-obrushilas-na-rebenka-kotoryy-ne-hochet-voyny-5dce9569-f3a8-4bb2-9347-bee1590ff535

«Такие ребята должны как можно скорей занять места всей этой милитаристской плесени, когда та расползётся по своим итальянским виллам и перестанет, наконец, обвинять граждан в «коллаборационизме» за желание жить мирно», — заключила Потупчик.

Напомним, совсем недавно разгорелся международный скандал из-за видеоклипа, который депутат от Волгоградской области Анна Кувычко записала вместе с кадетами на Мамаевом кургане. В тексте песни, в частности, содержались фразы о готовности детей «пойти в последний бой» по первому требованию президента и «вернуть Аляску». Хотя клип подвергся резкой критике со стороны общественности, интернет-пользователей и даже экономистов, а зарубежные СМИ представили его как «бросающий в дрожь образчик государственной пропаганды», сама Анна Кувычко не увидела в песне и клипе ничего предосудительного.