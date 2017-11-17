Анне Кувычко предложили спеть об экономике Волгоградской области

Скандал вокруг видеоклипа, который депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко записала вместе с кадетами на Мамаевом кургане, набирает обороты.

Ролик, в котором дети поют о готовности умереть по первому приказу «дяди Вовы», уже успели на все лады описать зарубежные СМИ — а теперь о нём критически высказываются экономисты.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Новые Известия», скандальный клип прокомментировал экономист Яков Миркин. Он отметил, что при нынешнем экономическом положении Волгоградской области депутаты Госдумы и кадетам стоило бы исполнить другую песню.

«В Волгограде дети собираются отдать свои жизни в будущей войне, о чём поют хором во главе с депутатом Государственной Думы. Возвратить Аляску. Если, конечно, «главный командир позовет в последний бой». А что такое Волгоградская область? Валовой региональный продукт на душу населения в Волгоградской области — 4,7 тысячи долларов на душу населения, примерно в два раза меньше, чем по России (9,5 тысячи долларов, 2015 год, Росстат). Намного ниже, чем в Колумбии. Чуть выше, чем в Гватемале. На 70% ниже, чем в Китае», — пишет Яков Миркин.

Экономист отметил, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в Волгоградской области находится на том же уровне, что и в развивающихся странах с невысоким уровнем медицинского обеспечения (автор текста приводит данные за 2015 год; наше издание ранее публиковало более свежую информацию, согласно которой волгоградцы живут меньше, чем граждане Ливии, Азербайджана и Венесуэлы). Яков Миркин также указал, что в регионе стабильно фиксируется естественная убыль населения, а уровень заработной платы ниже, чем в среднем по России. Учитывая не самое устойчивое экономическое положение Волгоградской области, он предложил Анне Кувычко исполнить вместе с кадетами песню с совсем иным текстом.

Сочиняем песню: «Готова я сделать всё, чтобы вы, детишки, жили до 83 лет, как в Испании, а лучше — ещё больше, плодились и размножались всем на зависть, прирастая мозгами, доходами и имуществом, и тогда Отечество наше будет сильное, а армия у него — как воронёный штык, и ходить вам в последний бой никогда не придётся. И об этом я буду петь в Москве, буду петь в самолётах, буду петь на заседаниях, в рабочих группах и комитетах, в чём торжественную клятву даю!»Яков Миркин, экономист