Анне Кувычко предложили спеть об экономике Волгоградской области
Ролик, в котором дети поют о готовности умереть по первому приказу «дяди Вовы», уже успели на все лады описать зарубежные СМИ — а теперь о нём критически высказываются экономисты.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Новые Известия», скандальный клип прокомментировал экономист Яков Миркин. Он отметил, что при нынешнем экономическом положении Волгоградской области депутаты Госдумы и кадетам стоило бы исполнить другую песню.
«В Волгограде дети собираются отдать свои жизни в будущей войне, о чём поют хором во главе с депутатом Государственной Думы. Возвратить Аляску. Если, конечно, «главный командир позовет в последний бой». А что такое Волгоградская область? Валовой региональный продукт на душу населения в Волгоградской области — 4,7 тысячи долларов на душу населения, примерно в два раза меньше, чем по России (9,5 тысячи долларов, 2015 год, Росстат). Намного ниже, чем в Колумбии. Чуть выше, чем в Гватемале. На 70% ниже, чем в Китае», — пишет Яков Миркин.
Экономист отметил, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в Волгоградской области находится на том же уровне, что и в развивающихся странах с невысоким уровнем медицинского обеспечения (автор текста приводит данные за 2015 год; наше издание ранее публиковало более свежую информацию, согласно которой волгоградцы живут меньше, чем граждане Ливии, Азербайджана и Венесуэлы). Яков Миркин также указал, что в регионе стабильно фиксируется естественная убыль населения, а уровень заработной платы ниже, чем в среднем по России. Учитывая не самое устойчивое экономическое положение Волгоградской области, он предложил Анне Кувычко исполнить вместе с кадетами песню с совсем иным текстом.
Сочиняем песню: «Готова я сделать всё, чтобы вы, детишки, жили до 83 лет, как в Испании, а лучше — ещё больше, плодились и размножались всем на зависть, прирастая мозгами, доходами и имуществом, и тогда Отечество наше будет сильное, а армия у него — как воронёный штык, и ходить вам в последний бой никогда не придётся. И об этом я буду петь в Москве, буду петь в самолётах, буду петь на заседаниях, в рабочих группах и комитетах, в чём торжественную клятву даю!»Яков Миркин, экономист
Возможно, Яков Миркин несколько сгустил краски, однако действительно складывается впечатление, что депутату Госдумы было бы полезнее сосредоточиться на поддержке своего родного региона на федеральном уровне, а не заниматься созданием сомнительных музыкальных композиций и клипов. Особенно если учесть, что к реальной деятельности г-жи Кувычко есть много вопросов: как ранее писало ИА «НовостиВолгограда.ру», за всё время своей работы в Госдуме она участвовала в разработке всего лишь четырёх законопроектов, причём исключительно в составе больших депутатских групп.
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