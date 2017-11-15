Депутата Госдумы от Волгограда заподозрили в самопиаре за счёт «дяди Вовы»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда» со ссылкой на «Новые Известия», клип на песню, в которой кадеты обещают пойти «в последний бой» по первому приказу «дяди Вовы», был опубликован на странице Анны Кувычко в соцсети Facebook, но после большого количества негативных отзывов депутату пришлось удалить видео. Впрочем, ролик по-прежнему доступен на сайте YouTube.
Реакцию интернет-пользователей вполне можно понять: многие задались вопросом, почему для демонстрации любви к Родине детям обязательно нужно петь о готовности пасть в бою за президента. Текст композиции, который сложно назвать образцом высокой поэзии, вообще вызывает много вопросов: в нём, к примеру, открыто декларируется намерение «вернуть в родную гавань» Аляску (каким путём, не уточняется). Эпитеты, которыми в песне награждаются представители США, Евросоюза и Японии, тоже сложно назвать дружелюбными.
На клип уже обратили внимание несколько зарубежных СМИ, в том числе британский таблоид The Sun, назвавший ролик Кувычко «бросающим в дрожь» образцом государственной пропаганды. Один из колумнистов немецкого издания Bild также негативно высказался о скандальном видео, акцентировав внимание на том, что кадеты поют о потенциальной готовности к войне.
Что касается самой Анны Кувычко, то российские СМИ не преминули напомнить о её крайне низкой активности в Госдуме. Журналисты отметили, что вся работа депутата от Волгоградской области в парламенте свелась к подготовке четырёх законопроектов — причём каждый из них г-жа Кувычко разрабатывала в соавторстве с большой группой коллег. Учитывая, что никаких успехов в Госдуме представительница Волгограда пока не добилась, появление клипа с открытым признанием в лояльности «дяде Вове» можно трактовать как попытку напомнить миру о своём существовании и сымитировать бурную политическую деятельность.
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