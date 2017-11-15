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Депутата Госдумы от Волгограда заподозрили в самопиаре за счёт «дяди Вовы»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Сообщение отправлено.
2017 11 15 13 22 33

Депутата Госдумы от Волгограда заподозрили в самопиаре за счёт «дяди Вовы»

Сегодня, 13:24ПолитикаНикита ДробныФото: Youtube.com\Герои Рядом/ фрагмент клипа "Депутат Анна Кувычко и волгоградские кадеты. HD"
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