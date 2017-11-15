Депутата Госдумы от Волгограда заподозрили в самопиаре за счёт «дяди Вовы»

Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко оказалась в центре скандала: лубочно-патриотический видеоклип, который она записала вместе с местными кадетами на фоне Мамаева кургана, не только не прибавил ей политических очков, но и повлёк за собой обвинения в попытках самопиара.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда» со ссылкой на «Новые Известия», клип на песню, в которой кадеты обещают пойти «в последний бой» по первому приказу «дяди Вовы», был опубликован на странице Анны Кувычко в соцсети Facebook, но после большого количества негативных отзывов депутату пришлось удалить видео. Впрочем, ролик по-прежнему доступен на сайте YouTube.

Реакцию интернет-пользователей вполне можно понять: многие задались вопросом, почему для демонстрации любви к Родине детям обязательно нужно петь о готовности пасть в бою за президента. Текст композиции, который сложно назвать образцом высокой поэзии, вообще вызывает много вопросов: в нём, к примеру, открыто декларируется намерение «вернуть в родную гавань» Аляску (каким путём, не уточняется). Эпитеты, которыми в песне награждаются представители США, Евросоюза и Японии, тоже сложно назвать дружелюбными.

На клип уже обратили внимание несколько зарубежных СМИ, в том числе британский таблоид The Sun, назвавший ролик Кувычко «бросающим в дрожь» образцом государственной пропаганды. Один из колумнистов немецкого издания Bild также негативно высказался о скандальном видео, акцентировав внимание на том, что кадеты поют о потенциальной готовности к войне.