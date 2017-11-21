В Волжском по вечерам будут собирать подписи за референдум о переводе часов

С 21 по 24 ноября в городе-спутнике Волгограда инициативная группа проведет сбор подписей за референдум о выборе часового пояса в торгово-развлекательных комплексах.

По вечерам с 18:00 до 20:00 посетителям ТРК «ПланетаЛето» и ТРК «ВолгаМолл» будет предложено поддержать инициативу о проведении общественного обсуждения вопроса по переводу Волгоградской области в часовой пояс «московское время +1 час».

В пресс-службе мэрии Волжского рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру», что вопрос, на который горожан просят ответить, звучит так: «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)?».

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», в региональной избирательной комиссии (ИКВО) 8 ноября была зарегистрирована инициативная группа, которой нужно собрать 37704 подписей в поддержку инициативы.