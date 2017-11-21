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В Волжском по вечерам будут собирать подписи за референдум о переводе часов
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В Волжском по вечерам будут собирать подписи за референдум о переводе часов

Сегодня, 09:48ОбществоСтанислав ЛопатинФото: sibkray.ru
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