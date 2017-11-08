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От референдума по переводу часов волгоградцев отделяют 38 тысяч подписей
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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От референдума по переводу часов волгоградцев отделяют 38 тысяч подписей

Сегодня, 15:49ОбществоНикита ДробныФото: estaticos.elperiodico.com
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