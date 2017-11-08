От референдума по переводу часов волгоградцев отделяют 38 тысяч подписей

В избирательной комиссии Волгоградской области сегодня состоялось заседание, посвящённое подготовке референдума о переводе региона в другой часовой пояс. Главным обсуждавшимся вопросом стала регистрация инициативной группы.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ИКВО, именно инициативной группе предстоит заняться организацией референдума. В её состав входят, среди прочих, председатель региональной Общественной палаты Татьяна Гензе, глава комитета по охране здоровья Волгоградской областной Думы Наталья Семёнова и профсоюзная активистка Ксения Данильчук. Для начала представителям группы придётся доказать, что население Волгоградской области готово к народному волеизъявлению по поводу перевода часов.

— Инициативная группа нами зарегистрирована, с документами у её представителей всё в порядке. Теперь в течение тридцати пяти дней им потребуется собрать определённое количество подписей, чтобы подтвердить наличие достаточного количества волгоградцев, выступающих за референдум, — пояснили в пресс-службе Облизбиркома.

Чтобы вопрос о переходе Волгоградской области в другой часовой пояс был вынесен на открытое голосование, его авторы должны будут в течение ближайшего месяца заручиться поддержкой более чем 37,7 тысячи жителей региона. Только после этого парламентарии согласуют окончательную дату народного волеизъявления.