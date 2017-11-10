В Камышине подписи за референдум о переводе часов соберет Совет ветеранов

В минувший четверг в Камышине определили ответственную организацию за сбор подписей по вопросу проведения референдума о переводе Волгоградской области в часовой пояс «московское время +1 час». Это будет городской Совет ветеранов.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», в региональной избирательной комиссии (ИКВО) была зарегистрирована инициативная группа во главе с председателем областной Общественной палаты Татьяной Гензе. Было объявлено, что за 35 дней нужно собрать 37704 подписей в поддержку инициативы.

«Подписные листы, протокол об итогах сбора подписей и другие необходимые документы должны быть представлены в Избирательную комиссию Волгоградской области не позднее 18.00 13 декабря 2017 года», - отметил председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин.

Как сообщили информагентству в пресс-службе администрации Камышина, 9 ноября в городе за проведение референдума выступила местное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов во главе с председателем Юрием Ефременко.

Согласно принятому решению, на территории городского округа – город Камышин сбором подписей за проведение референдума будет заниматься городской Совет ветеранов.