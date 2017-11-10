Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Камышине подписи за референдум о переводе часов соберет Совет ветеранов
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4+%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2

В Камышине подписи за референдум о переводе часов соберет Совет ветеранов

Сегодня, 18:37ОбществоСтанислав ЛопатинФото: sarinform.ru
Читайте
также
Какая вода течет в Волгограде из крана и почему ультрафиолет нам не светит
Революционный Царицын в газетах: погромы, «дело Ленина», тиф и дороговизна
Евгений Минченко: «Телеграм уже начал составлять конкуренцию телеканалам»