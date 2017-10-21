На фестивале молодежи в Сочи робот «озолотил» своих создателей

В Сочи прошла «Битва роботов». Умные машины вышли на ринг под управлением будущих инженеров.

За победу боролись 18 команд из России, Бразилии, Индии, Ирана, Испании, Турции и Австралии. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал международного состязания прошли в один день и стали для киборгов настоящей проверкой на крепость и выносливость

Каждое сражение проходило на специально оборудованном ринге, и на него давалось 3 минуты. После чего специалисты оценивали ущерб, понесенный командами-соперниками. Робот считался побежденным, если у него прекращалось движение или если количество очков за нанесенные ему разрушения превышало количество очков противника, - описывают на официальном сайте фестиваля его организаторы.

Главное правило боев при этом таково: найди уязвимые места, просчитай бросок, а потом ломай и круши. И если кому-то роботы представляются в виде изящных железных человечков, то ваше воображение глубоко ошибается.

Те, что вышли на ринг были похожи больше на корпус от пылесоса – платформа на колесах, коробка с электронной начинкой, защищенная броней. Они сталкивались, в прямом смысле слова наезжали друг на друга, чтобы вывести из строя сложные схемы.

Как рассказал корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», находившийся на месте событий и наблюдавший за боем, был момент, когда ринг заволокло дымом – задымилось несколько поврежденных киборгов.

До финала дошли три команды. За места на пьедестале боролись команды из Казани с роботом «Destructor», москвичи с роботом «Weber» и бразильский «десептикон» с исконно русским прозвищем «Prostofilya». Победителем и обладателем кубка и призового фонда в размере 300 тыс. рублей стала команда «Weber Robotics» из Москвы. Остальные финалисты получили по 100 тыс. рублей.

«Битву роботов» посетили первый заместитель руководителя Администрации Президента, глава российского оргкомитета ВФМС-2017 Сергей Кириенко и глава «Сбербанка» Герман Греф.

- Я не стоял за пультом робота, но пока на ринге шла зрелищная битва, ерзал и пытался руками нажимать на несуществующие кнопки. Одного робота было страшно жалко, второму старался помочь – это говорит о том, что это потрясающее увлекательное мероприятие. Хочется сказать спасибо и организаторам битвы, и сотрудникам Сбербанка, которые приложили много усилий, чтобы состоялось настоящее зрелище, которое вызывает у всех нас эмоции, цитирует Германа Грефа пресс-служба фестиваля.