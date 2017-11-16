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Юбилей контрнаступления под Сталинградом отметят акцией «Знамя Победы»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Юбилей контрнаступления под Сталинградом отметят акцией «Знамя Победы»

Сегодня, 16:51ОбществоНаталья ЖурбинаФото: kartinkijane.ru
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