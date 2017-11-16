Юбилей контрнаступления под Сталинградом отметят акцией «Знамя Победы»

В Волгоградской области продолжается подготовка к 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», основные юбилейные мероприятия 19 ноября пройдут в Калаче-на-Дону.

В Волгограде юбилейную дату отметят масштабной культурно-патриотической акцией «Знамя Победы», которая начнется в 16:30. По информации пресс-службы мэрии города, возле памятника речникам Волжской флотилии для волгоградцев выступят лучшие волгоградские творческие коллективы, а все желающие могут отведать солдатской каши из полевой кухни. На интерактивных площадках горожан ждут полевая почта, «Медсанбат». Также в программе выставка военной техники, показательные выступления военнослужащих и спортивные мастер-классы. В завершение праздника волгоградцев ждет фейерверк и световая инсталляция автомобильного моста через Волгу.

В этот же день в ЦПКиО откроют реконструированную мемориальную зону.