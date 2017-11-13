Волгоградская область отметит годовщину контрнаступления под Сталинградом
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, главной темой обсуждения стали мероприятия, приуроченные к знаменательной дате — 19 ноября. Губернатор отметил, что в связи с подготовкой к празднованию на целом ряде объектов пройдут масштабные работы.
— Остаётся меньше недели до памятной даты — 75-летия начала разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, начала контрнаступления и соединения фронтов. Мероприятия пройдут по всей территории области, основные — в городе воинской славы Калач-на-Дону и городе-герое Волгограде, — напомнил своим заместителям Андрей Бочаров.
Глава областной администрации потребовал от своих подчинённых и руководителей профильных ведомств подготовить подробные доклады о проделанной работе. Особое внимание он поручил уделить подготовке праздничного концерта, который состоится 19 ноября на Набережной им. 62-й Армии в Волгограде, и культурно-патриотической акции «Знамя Победы», а также многочисленным церемониям в Калаче-на-Дону и посёлке Пятиморск.
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