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Волгоградская область отметит годовщину контрнаступления под Сталинградом
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградская область отметит годовщину контрнаступления под Сталинградом

Сегодня, 12:28ОбществоНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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