Волгоградская область отметит годовщину контрнаступления под Сталинградом

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание, посвящённое подготовке к празднованию 75-летней годовщины со дня начала контрнаступления под Сталинградом. Глава региона поручил своим заместителям представить ему детальные отчёты о работе в данном направлении.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, главной темой обсуждения стали мероприятия, приуроченные к знаменательной дате — 19 ноября. Губернатор отметил, что в связи с подготовкой к празднованию на целом ряде объектов пройдут масштабные работы.

— Остаётся меньше недели до памятной даты — 75-летия начала разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, начала контрнаступления и соединения фронтов. Мероприятия пройдут по всей территории области, основные — в городе воинской славы Калач-на-Дону и городе-герое Волгограде, — напомнил своим заместителям Андрей Бочаров.