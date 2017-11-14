ЦПКиО - перезагрузка: волгоградцам подготовили первую благоустроенную зону

В ЦПКиО завершается реконструкция мемориальной зоны. Работа будет завершена ко дню начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Сегодня качество исполнения и выполнения условий концессионного соглашения проверили депутаты Волгоградской городской думы.

Вдоль Волги протянулась гигантская георгиевская лента. Архитектурный замысел предполагает, что конструкция как бы опоясывает блиндаж Родимцева и памятный знак 13-й гвардейской дивизии. Сейчас знак находится на реконструкции, но на этой неделе его уже планируют привезти и установить на месте.

Георгиевская лента уже готова, специалистам осталось лишь присоединить к ней еще один элемент, напоминающий о героизме солдат. Она будет переходить в знамя, символизирующее победу 2 февраля 1943 года. Его сложат из сотен фотографий красноармейцев – защитников города.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Общая площадь мемориальной зоны - 565 кв. метров. Для красоты и удобства мы всю ее вымостим брусчаткой - специалисты уже ведут разметку. Скажу сразу, зелени будет много, причем появятся как лиственные, так и хвойные породы. Здесь уже высажены высокие сосны и ели, выращенные в европейских питомниках и специально привезенные в Волгоград. Возраст каждого дерева - 30-40 лет. Петр Пигалев, гендиректор компании-инвестора

Всего в мемориальной зоне планируется высадить более 200 деревьев. Сейчас этот процесс продолжается, и сегодня депутаты Волгоградской городской Думы тоже внесли свой вклад в озеленение, посадив несколько берез.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Затем они осмотрели созданную архитекторами композицию, обсудили этапы благоустройства прилегающей зоны и создание парковки на 85 мест. Контроль за работами в ЦПКиО народные избранники ведут постоянно.

- Мы практически каждую неделю связываемся с представителем компании, ведущей здесь работы, смотрим, что заявлено по проекту и в каком состоянии территория сейчас. Радует, что все идет по плану и точно в срок. Уже к 75-летию Победы под Сталинградом в Волгограде появится новая ухоженная парковая территория. Алексей Волоцков, заместитель главы Волгограда

Сегодня техника и рабочие трудятся по всей территории парка. Проект предусматривает создание нескольких десятков тематических зон, среди них - спортивные, детские, игровые. Так мемориальная зона будет переходить в площадку для массовых мероприятий, а та в свою очередь в аквапарк площадью 2,5 гектара.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Мы расчищаем территорию будущего парка от мусора. Работы практически завершены - готовность 98%. Как видите, мы сохранили те деревья, которые прошли экспертизу специалистов. Сейчас самое лучшее время их пересадить в новые композиции. Петр Пигалев, гендиректор компании-инвестора

Для знакомства с благоустроенной зоной специалисты создадут променад вдоль рокадной дороги. Этот участок длиною более километра соединит стадион «Волгоград Арена» с мемориальной зоной. Так что гости чемпионата, прежде, чем попасть на матч, точно увидят все красоты парка.