Самый большой колокол храма Александра Невского будет весить 12 тонн
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской епархии, соответствующий договор с руководителем предприятия уже заключен. Колокола будут отлиты по старинной технологии, а во время отливки будут использован «профиль» известного русского мастера Николая Оловянишникова, что обеспечит им гармоничное звучание.
Главный колокол-благовестник будет весить без малого 12 тонн. В Волгоград его планируют доставить через полгода - к тому времени строители должны завершить возведение колокольни.
Второй колокол-благовестник будут весить около пяти тонн, а третий – почти две с половиной тонны. На звонницу собора их башенный кран.
Напомним, 9 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, представители духовенства и члены Попечительского совета посетили стройплощадку собора Александра Невского. На Попечительском совете была одобрена концепция внутреннего убранства храма святого Александра Невского.
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