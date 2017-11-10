Самый большой колокол храма Александра Невского будет весить 12 тонн

Для соборной звонницы строящегося храма Александро-Невского на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых изготовят 18 колоколов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской епархии, соответствующий договор с руководителем предприятия уже заключен. Колокола будут отлиты по старинной технологии, а во время отливки будут использован «профиль» известного русского мастера Николая Оловянишникова, что обеспечит им гармоничное звучание.

Главный колокол-благовестник будет весить без малого 12 тонн. В Волгоград его планируют доставить через полгода - к тому времени строители должны завершить возведение колокольни.

Второй колокол-благовестник будут весить около пяти тонн, а третий – почти две с половиной тонны. На звонницу собора их башенный кран.