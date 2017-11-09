Иконостас Александро-Невского собора выполнят из ценного мрамора

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, представители духовенства и члены Попечительского совета посетили стройплощадку собора Александра Невского. Последний раз в таком составе руководство области и духовенство были здесь полгода назад.

Первым делом участники встречи направились к алтарю святыни. Здесь специалисты подрядной организации растянули гигантское плотно – эскиз центральной части будущего иконостаса в натуральную величину.

Его автор - художник-иконописец Дмитрий Хартунг, кисти которого принадлежит и роспись помещений храма.

- Иконостас будет выполнен в белом мраморе. У перегородки есть еще правое и левое крыло, просто они не были распечатаны. Стилистика иконостаса и росписи храма соответствуют его архитектурному строению – это неовизантийский стиль. В дальнейшем мы представим вам все рисунки более подробно.Дмитрий Хартунг, художник-иконописец

За несколько часов до совещания на объекте губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обсудили следующие этапы воссоздания собора святого Александра Невского. Владыке также представили наброски икон и украшающих элементов. Глава Волгоградской митрополии остался доволен.

- Мне, честно говоря, кроме благодарности, нечего сказать. Надеемся на помощь Божию, на добросердечие наших граждан. Спасибо вам, Андрей Иванович, за заинтересованное отношение к делу. Будем надеяться, что оно придет к завершению. Герман, митрополит Волгоградский и Камышинский

Полностью храм Александра Невского будет возведен к 2021 году – к 800-летию своего покровителя. Сегодня его стены поднялись на 12 метров, а в алтарной части - на 15.

- Полгода назад мы были на отметке 5-6 метров. За прошедшие 6 месяцев выложено 2500 кубов кладки, 1000 кубов бетона. Сейчас мы разместили заказ на дубовую столярку на окна первого яруса и подклейки, завозим материал на кровлю первого яруса, то есть в декабре продолжим кирпичную кладку, начнем выполнение кровли и элементов из меди. Владимир Иващенко, руководитель компании-генподрядчика строительства

Напомним, восстановление разрушенного в 1932 году храма святого Александра Невского ведется с прошлого года за счет благотворительных пожертвований. Сейчас стены собора постепенно растут вверх. Следить за стройкой волгоградцы могут через прозрачный забор и с помощью онлайн-трансляции.

12 сентября в строящемся соборе прошло самое главное богослужение православной церкви - Божественная литургия, а 11 июня в храме отслужили первый молебен, который открывал ежегодный фестиваль в честь преподобного князя Александра Невского. Губернатор Андрей Бочаров предложил членам Попечительского совета подумать над следующими этапами строительства святыни.

- Ко мне обращается много людей, желающих участвовать в строительстве храма. Одни предлагают помочь делом, другие хотят принять участие в софинансировании строительства. Собор растет на глазах, и мы начинаем потихоньку продумывать проект благоустройства территории – обсуждаем с экспертным сообществом. Просим и вас подключиться и внести предложения по благоустройству.губернатор Андрей Бочаров