Убранство собора Александра Невского будет под стать величию храма
Автором эскиза стал художник-иконописец Дмитрий Хартунг. Как признается сам мастер, его задача состояла в том, чтобы росписью и деталями подчеркнуть величие Александро-Невского собора.
При создании проекта учитывались предложения волгоградцев, которые они высказывали по поводу облика будущего храма.
- Была проделана большая работа, представлено много вариантов. Мы не собираемся ни у кого копировать и должны сделать так, чтобы это осталось на века, — цитирует пресс-служба администрации Волгоградской области главу региона Андрея Бочарова.
Уникальным будет и алтарь. К примеру, иконостас выполнят в неовизантийском стиле, а в его основу ляжет ценный белый мрамор.
Эскиз алтарной перегородки, как и эскиз внутреннего убранства, члены Попечительского совета впервые увидели сегодня и, что немаловажно, в натуральную величину. Перед совещанием меценаты побывали на стройплощадке, где специалисты растянули полотно с рисунком будущего входа в святая святых храма.
В итоге Попечительский совет одобрил концепцию внутреннего убранства храма, сообщает пресс-служба обладминистрации. Это позволяет приступить к разработке проекта, заказу материалов для изготовления алтаря.
Также участники совещания обсудили дальнейшие этапы возведения объекта. Планируется, что монтаж колокольни завершится в 2018 году, заключается контракт на отливку куполов. Начиная со следующего года, параллельно с кирпичной кладкой, строители приступят к устройству кровли, установке окон и других столярных изделий.
- То, что вы нам сегодня представили — чудо. Когда мы увидели уже действительное свершение большой части задуманного, то становится ощутима и ясна перспектива строительства храма, — отметил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.
Сегодня много людей, среди которых не только волгоградцы, желают внести посильный вклад в возведение православной святыни. И такая возможность в скором времени появится у каждого – участники совещания поддержали разработанные предложения о создании возможностей и условий для благотворителей.
Кроме того, сегодня участники совещания обсудили идею создания Памятной книги и специальных сертификатов, чтобы сохранить память о тех, кто принимал участие в историческом строительстве.
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