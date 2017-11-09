Убранство собора Александра Невского будет под стать величию храма

Попечительский совет одобрил концепцию внутреннего убранства храма Святого Александра Невского. Проект меценатам представили сегодня на совещании, которое прошло в стенах музея «Россия - моя история».

Автором эскиза стал художник-иконописец Дмитрий Хартунг. Как признается сам мастер, его задача состояла в том, чтобы росписью и деталями подчеркнуть величие Александро-Невского собора.

При создании проекта учитывались предложения волгоградцев, которые они высказывали по поводу облика будущего храма.

- Была проделана большая работа, представлено много вариантов. Мы не собираемся ни у кого копировать и должны сделать так, чтобы это осталось на века, — цитирует пресс-служба администрации Волгоградской области главу региона Андрея Бочарова.

Уникальным будет и алтарь. К примеру, иконостас выполнят в неовизантийском стиле, а в его основу ляжет ценный белый мрамор.

Эскиз алтарной перегородки, как и эскиз внутреннего убранства, члены Попечительского совета впервые увидели сегодня и, что немаловажно, в натуральную величину. Перед совещанием меценаты побывали на стройплощадке, где специалисты растянули полотно с рисунком будущего входа в святая святых храма.

В итоге Попечительский совет одобрил концепцию внутреннего убранства храма, сообщает пресс-служба обладминистрации. Это позволяет приступить к разработке проекта, заказу материалов для изготовления алтаря.

Также участники совещания обсудили дальнейшие этапы возведения объекта. Планируется, что монтаж колокольни завершится в 2018 году, заключается контракт на отливку куполов. Начиная со следующего года, параллельно с кирпичной кладкой, строители приступят к устройству кровли, установке окон и других столярных изделий.

- То, что вы нам сегодня представили — чудо. Когда мы увидели уже действительное свершение большой части задуманного, то становится ощутима и ясна перспектива строительства храма, — отметил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.

Сегодня много людей, среди которых не только волгоградцы, желают внести посильный вклад в возведение православной святыни. И такая возможность в скором времени появится у каждого – участники совещания поддержали разработанные предложения о создании возможностей и условий для благотворителей.