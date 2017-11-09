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Убранство собора Александра Невского будет под стать величию храма
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Volgograd ru

Убранство собора Александра Невского будет под стать величию храма

Сегодня, 16:40ОбществоМарина СабадашФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области/ volgograd.ru
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