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В Дзержинском районе Волгограда перенесли остановку общественного транспорта
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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2017 11 09 15 21 09

В Дзержинском районе Волгограда перенесли остановку общественного транспорта

Сегодня, 15:22ОбществоМарина СабадашФото: Яндекс. Панорамы
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