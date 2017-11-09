В Дзержинском районе Волгограда перенесли остановку общественного транспорта

Остановка «Технологический колледж» стала на 176 метров ближе к центру. Теперь она находится за перекрестком проспекта Жукова с улицей Качинцев.

Изменения действуют с сегодняшнего дня. Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, сейчас ведется обустройство новой посадочной площадки.

Уже уложена тротуарная плитка, установлен каркас, на котором в дальнейшем будет смонтирован корпус современного остановочного павильона из закаленного стекла.

Изменится и прежнее место остановки: соответствующий дорожный знак демонтируют, вдоль магистрали появится ограждение для обеспечения безопасности пешеходов.

По информации мэрии, в Волгограде сейчас устанавливают 32 новые остановки. Всего же, как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», должно быть реконструировано 86 новых остановочных павильонов. Их оборудуют электронными информационными табло, благодаря чему пассажиры смогут видеть точное время прибытия к остановке автобуса или троллейбуса. Сегодня современное средство информирования успешно используется в ряде крупных городов России. Принцип его работы основан на соединении с ГЛОНАСС.

Еще одно средство создания комфортной среды - тактильная плитка. Она появится на 43 площадках пр. Ленина и Жукова. С помощью нее слабовидящие пешеходы смогут определять направление движения, заранее узнавать о поворотах и препятствиях.