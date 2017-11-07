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В Горьковке расскажут, чем жил Царицын в революционном 1917-м году
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Горьковке расскажут, чем жил Царицын в революционном 1917-м году

Сегодня, 15:56ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vounb.volgograd.ru
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