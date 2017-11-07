В Горьковке расскажут, чем жил Царицын в революционном 1917-м году
Сегодня, 15:56ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vounb.volgograd.ru
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9 ноября в Волгоградской областной библиотеке им. Горького пройдет очередное заседание «Краеведческих четвергов», посвященное 100-летию Октябрьской революции.
«А в Царицыне 17-го…» - именно так назвали организаторы предстоящее заседание, которое проведет кандидат исторических наук Ирина Рябец. Она несколько месяцев штудировала царицынские газеты «Волго-Донской край», «Царицынский вестник», «Борьба» и другие, на основе которых подготовила статью «А в это время в Царицыне...».
Но собранного материала оказалось настолько много, что в публикацию вошла только его часть. Подробности о жизни революционного Царицына, оставшиеся за рамками статьи, и будут озвучены на заседании «Краеведческих четвергов».
Кстати, к теме периодики тех лет обращалось и ИА «НовостиВолгограда.ру» в своих публикациях, посвященных 100-летию Октябрьской революции.
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