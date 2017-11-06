Революционный Царицын в газетах: погромы, «дело Ленина», тиф и дороговизна

ИА «НовостиВолгограда.ру» продолжает серию публикаций, посвященных 100-летию Октябрьской революции. Как воспринимало царицынское общество те события, как к ним относились горожане, что их волновало и о чем они мечтали? В поиске ответов корреспонденты нашего информагентства обратились к газетам того времени.

В промышленно-купеческом уездном Царицыне их издавалось немало: «Царицынский вестник», «Царицынская речь», «Царицынская мысль», «Царицынская жизнь», «Волго-Донской край». Однако до наших дней в Государственном областном архиве сохранились всего лишь три выпуска газеты «Волго-Донской край» за конец октября-декабрь 1917 года. Остальные газеты той эпохи, как и многие документы и архивные материалы по истории города, были утеряны в годы Сталинградской битвы. Поэтому картину того, о чем писали царицынские периодические издания той поры, полной назвать сложно.

Царицын. Вокзал. Фото: Мемориально-исторический музей

Не будем забывать к тому же, что эти газеты представляли точку зрения только определенной части общества. Так, основатели «Волго-Донского края», выходившего с 1913 г. - В. П. Баланин, Ф. А. Виноградов, П. В. Гвоздев и В. Е. Лошкарев - по сведениям авторов «Энциклопедии Волгоградской области», относились к так называемому умеренно левому направлению. Газета поддерживала Временное правительство, выступала за продолжение войны, защищала идеи демократической республики и активно полемизировала с большевиками. Не удивительно, что в феврале 1918 г. исполком Царицынского Совета принял решение о закрытии «Волго-Донского края».

Фото: Наталья Журбина, Госархив Волгоградской области

Итак, о чем же писала эта газета в октябре 1917-го? На первых полосах номера от 27 числа (революция в Петрограде уже свершилась) - объявления врачей, лечащих все на свете - от детских болезней, болезней уха, горла, носа до венерических заболеваний. Бросается в глаза обилие стоматологов - в Царицыне даже действовало несколько частных клиник, точнее, как их тогда называли, «лечебниц», в которых занимались и лечением зубов, и протезированием.

Танцмейстер А.П. Сайковский продолжал давать уроки танцев, господин И.Л.Ривлин открыл на улице Клинской механическую мастерскую, специализирующуюся на ремонте пишущих машинок, на улице Пушкинской принимались заказы на изготовление дамских шляп, а знаменитая в то время на весь Царицын фотография Эрдмана предлагала новую услугу - увеличение портрета.

Фото: Наталья Журбина, Госархив Волгоградской области

Информация о революции в Петрограде помещена на второй странице этого номера «Волго-Донского края». Ее называют «вооруженным восстанием», но деталей произошедшего не сообщается. Все-таки информация тогда из столицы хоть и доходила в Царицын благодаря телеграфу, однако общая неразбериха, царившая в стране, не позволяла делать какие-то определенные выводы о складывающейся ситуации.

Здесь же, на второй полосе - статья, претендующая на аналитику, под названием «Без почвы». В ней автор пытается размышлять — как долго в Петрограде задержится новая власть? «Несколько дней уже ходят упорные слухи о том, что большевики организовали вооруженное восстание и силой оружия хотят добиться передачи власти Советам Рабочих Депутатов и, таким образом, устроить попытку водворения в России социалистического строя в самых широких размерах, доселе небывалых в мире. Посмотрим на их попытку заменить старые формы государственной власти новыми… Всякая новая идея для того, чтобы воплотиться в действительность, должна сделаться достоянием широких масс. А можно ли сказать, что наши толщи народные проникнуты идей интернационала, которую стремится осуществить Ленин и его единомышленники? Ведь это же явная нелепость. Народ еще недавно боготворил царскую власть, и он не может сделать грандиозный скачок за десять лет и полюбить новую власть….Народное самосознание развивается с известной постепенностью».

Фото: Наталья Журбина, Госархив Волгоградской области

Учитывая направленность издания, вывод понятен: да, хотя большевики и имели сильное влияние в Царицыне, и формально взяли власть в городе в свои руки даже раньше, чем в Петрограде и мирным путем, осенью 1917-го далеко не все верили, что они пришли всерьез и надолго, и называли их «триумфаторами на час».

Прошло всего несколько недель, и во втором сохранившемся до наших дней послереволюционном номере «Волго-Донского края» от 14 ноября 1917 года - уже иные, более тревожные настроения.

Демонстрация в поддержку Советов. Царицын, 22 октября (4 ноября) 1917 года Фото: Мемориально-исторический музей

«Обязательное постановление. Ввиду острого денежного кризиса, вызванного перерывом сношений с Петроградом, Городская управа совместно с Советом Рабочих и Солдатских депутатов постановляют: ограничить выдачу из государственных и частных кредитных учреждений денег, серий или облигаций займа свободы каждому лицу. По сберегательным кассам до 50 рублей в неделю. По остальным – выдача до 200 в неделю. Настоящее постановление вступает в силу с 16 ноября и носит временный характер».

Кризис, охвативший столицу, постепенно распространялся на всю страну. В первую очередь он затронул финансовую сферу. Вот информация «Волго-Донского края» «Захват большевиками московской конторы госбанка. Разграбление золотых запасов»: «Сегодня ночью управляющий московской конторой банка арестован за отказ подчиниться незаконным требованием большевиков. На его место назначен комиссар Попов. Под угрозой репрессий большевики захватили наличный золотой запас республики».

Фото: Наталья Журбина, Госархив Волгоградской области

Ввиду опасности захвата со стороны новой власти частные банки вывозят все свои ценности «в недоступные для большевиков места», сообщает газета. Интересны и подробности, которые содержатся в короткой заметке «Дело Ленина»: «Социал-демократическая газета сообщает, что большевики, овладев контрразведкой, первым делом бросились к делу Ленина, которое и было ими похищено». Об этом сегодня, вероятно, знают лишь профессионалы - в советских учебниках истории такие моменты не афишировались.

По бывшей империи прокатывается волна погромов помещичьих усадеб: «Родное имение князей Юсуповых в Курской губернии «Ракитное» разгромлено крестьянами. Сгорел дом, погибли исторические и художественные уники. Старый князь успел спастись», - пишет «Волго-Донской край».

В охваченной революцией стране экономика быстро и верно начинает приходить в упадок, на горизонте замаячил призрак голода. Обращаясь к местным новостям, газета сообщает, что городские власти озадачились дефицитом банального свиного сала.

«Городская продовольственная управа обратилась к усманскому продовольственному комитету с просьбой разрешить первому ссудо-сберегательному т-ву купить и отправить на адрес продовольственной управы тысячу пудов соленого свиного сала для продажи населению, мотивируя свою просьбу тем, что в городе пищевых веществ мало, и население терпит нужду в сале. Весь поставленный товар управой будет взят на учет».

Все-таки не зря СМИ называют зеркалом жизни. Даже по сохранившимся нескольким номерам царицынской газеты становится понятно, как в социальном, экономическом и бытовом плане изменилась жизнь уездного города. Старая система управления и взаимоотношений уже рухнула, а новая еще не сформировалась. Объявлений в газетах о товарах и услугах стало намного меньше, информации о беспорядках, дефиците продовольствия и росте цен - все больше.

В номере «Волго-Донского края» от 21 декабря 1917 года - ни одного (!) рекламного объявления. Зато размещена информация о появлении в Царицыне сыпного тифа. В заметке «На железных дорогах» сообщалось: «За последнее время наблюдаются случаи заболевания сыпным тифом среди служащих вокзала ст. Царицын Ю.В. железной дороги. Были также случаи заболевания в воспитательных домах. Всего до 8 случаев». Позже, во время Гражданской войны в 1918 и особенно 1919 году в городе будет зверствовать не только сыпной, но и брюшной тиф, а также холера.

Газета вышла в свет за несколько дней до одного из главных российских христианских праздников - Рождества. И в рубрике «Местная жизнь» - тематическая заметка «Праздничный рынок», в которой сообщается, что «привоз на местных базарах почти отсутствует». Далее следует перечисление цен на продукты. До Первой мировой войны птицу в Царицыне можно было купить по 50 копеек, а на три рубля - откушать в самом дорогом ресторане города, заказав фрикасе, бланманже и заграничное вино. Теперь же на рынках за пару индеек и гусей просили от 30 до 60 рублей, утка стоила 20-30 рублей, куры - от 12 до 18 рублей, колбаса - от 1 рубля 75 копеек до 3 рублей, ветчина от 3 рублей до 4 рублей за фунт, масло сливочное - 6 рублей. Яблоки продавались поштучно и стоили от 50 копеек. Четверть молока оценивалась в 4 рубля. Фунт изюма продавался за 3 рубля, «конфекты», как тогда их называли, паточные - 3 рубля, а сахарные – от 6 до 8 рублей за фунт.

Но даже в эти непростые послереволюционные дни горожанам хотелось праздника. И редакция газеты «Волго-Донской край» объявила о проведении 22 декабря 1917 года в зале общественного собрания Царицына художественного вечера. Был обещан буфет, выступления музыкантов, чтецов и певцов, а по завершении концерта до 3-х часов ночи — танцы до упаду!

Как прошел тот предрождественский праздник, мы не знаем - декабрьский номер «Волго-Донского края» был последним, дошедшим до нас. В наступающем 1918 году жителей Царицына ждали новые, куда более тяжелые испытания, вызванные Гражданской войной и противостоянием с Донской армией генерала Краснова.