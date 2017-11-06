Революционный Царицын в газетах: погромы, «дело Ленина», тиф и дороговизна
В промышленно-купеческом уездном Царицыне их издавалось немало: «Царицынский вестник», «Царицынская речь», «Царицынская мысль», «Царицынская жизнь», «Волго-Донской край». Однако до наших дней в Государственном областном архиве сохранились всего лишь три выпуска газеты «Волго-Донской край» за конец октября-декабрь 1917 года. Остальные газеты той эпохи, как и многие документы и архивные материалы по истории города, были утеряны в годы Сталинградской битвы. Поэтому картину того, о чем писали царицынские периодические издания той поры, полной назвать сложно.
Не будем забывать к тому же, что эти газеты представляли точку зрения только определенной части общества. Так, основатели «Волго-Донского края», выходившего с 1913 г. - В. П. Баланин, Ф. А. Виноградов, П. В. Гвоздев и В. Е. Лошкарев - по сведениям авторов «Энциклопедии Волгоградской области», относились к так называемому умеренно левому направлению. Газета поддерживала Временное правительство, выступала за продолжение войны, защищала идеи демократической республики и активно полемизировала с большевиками. Не удивительно, что в феврале 1918 г. исполком Царицынского Совета принял решение о закрытии «Волго-Донского края».
Итак, о чем же писала эта газета в октябре 1917-го? На первых полосах номера от 27 числа (революция в Петрограде уже свершилась) - объявления врачей, лечащих все на свете - от детских болезней, болезней уха, горла, носа до венерических заболеваний. Бросается в глаза обилие стоматологов - в Царицыне даже действовало несколько частных клиник, точнее, как их тогда называли, «лечебниц», в которых занимались и лечением зубов, и протезированием.
Танцмейстер А.П. Сайковский продолжал давать уроки танцев, господин И.Л.Ривлин открыл на улице Клинской механическую мастерскую, специализирующуюся на ремонте пишущих машинок, на улице Пушкинской принимались заказы на изготовление дамских шляп, а знаменитая в то время на весь Царицын фотография Эрдмана предлагала новую услугу - увеличение портрета.
Информация о революции в Петрограде помещена на второй странице этого номера «Волго-Донского края». Ее называют «вооруженным восстанием», но деталей произошедшего не сообщается. Все-таки информация тогда из столицы хоть и доходила в Царицын благодаря телеграфу, однако общая неразбериха, царившая в стране, не позволяла делать какие-то определенные выводы о складывающейся ситуации.
Здесь же, на второй полосе - статья, претендующая на аналитику, под названием «Без почвы». В ней автор пытается размышлять — как долго в Петрограде задержится новая власть? «Несколько дней уже ходят упорные слухи о том, что большевики организовали вооруженное восстание и силой оружия хотят добиться передачи власти Советам Рабочих Депутатов и, таким образом, устроить попытку водворения в России социалистического строя в самых широких размерах, доселе небывалых в мире. Посмотрим на их попытку заменить старые формы государственной власти новыми… Всякая новая идея для того, чтобы воплотиться в действительность, должна сделаться достоянием широких масс. А можно ли сказать, что наши толщи народные проникнуты идей интернационала, которую стремится осуществить Ленин и его единомышленники? Ведь это же явная нелепость. Народ еще недавно боготворил царскую власть, и он не может сделать грандиозный скачок за десять лет и полюбить новую власть….Народное самосознание развивается с известной постепенностью».
Учитывая направленность издания, вывод понятен: да, хотя большевики и имели сильное влияние в Царицыне, и формально взяли власть в городе в свои руки даже раньше, чем в Петрограде и мирным путем, осенью 1917-го далеко не все верили, что они пришли всерьез и надолго, и называли их «триумфаторами на час».
Прошло всего несколько недель, и во втором сохранившемся до наших дней послереволюционном номере «Волго-Донского края» от 14 ноября 1917 года - уже иные, более тревожные настроения.
«Обязательное постановление. Ввиду острого денежного кризиса, вызванного перерывом сношений с Петроградом, Городская управа совместно с Советом Рабочих и Солдатских депутатов постановляют: ограничить выдачу из государственных и частных кредитных учреждений денег, серий или облигаций займа свободы каждому лицу. По сберегательным кассам до 50 рублей в неделю. По остальным – выдача до 200 в неделю. Настоящее постановление вступает в силу с 16 ноября и носит временный характер».
Кризис, охвативший столицу, постепенно распространялся на всю страну. В первую очередь он затронул финансовую сферу. Вот информация «Волго-Донского края» «Захват большевиками московской конторы госбанка. Разграбление золотых запасов»: «Сегодня ночью управляющий московской конторой банка арестован за отказ подчиниться незаконным требованием большевиков. На его место назначен комиссар Попов. Под угрозой репрессий большевики захватили наличный золотой запас республики».
Ввиду опасности захвата со стороны новой власти частные банки вывозят все свои ценности «в недоступные для большевиков места», сообщает газета. Интересны и подробности, которые содержатся в короткой заметке «Дело Ленина»: «Социал-демократическая газета сообщает, что большевики, овладев контрразведкой, первым делом бросились к делу Ленина, которое и было ими похищено». Об этом сегодня, вероятно, знают лишь профессионалы - в советских учебниках истории такие моменты не афишировались.
По бывшей империи прокатывается волна погромов помещичьих усадеб: «Родное имение князей Юсуповых в Курской губернии «Ракитное» разгромлено крестьянами. Сгорел дом, погибли исторические и художественные уники. Старый князь успел спастись», - пишет «Волго-Донской край».
В охваченной революцией стране экономика быстро и верно начинает приходить в упадок, на горизонте замаячил призрак голода. Обращаясь к местным новостям, газета сообщает, что городские власти озадачились дефицитом банального свиного сала.
«Городская продовольственная управа обратилась к усманскому продовольственному комитету с просьбой разрешить первому ссудо-сберегательному т-ву купить и отправить на адрес продовольственной управы тысячу пудов соленого свиного сала для продажи населению, мотивируя свою просьбу тем, что в городе пищевых веществ мало, и население терпит нужду в сале. Весь поставленный товар управой будет взят на учет».
Все-таки не зря СМИ называют зеркалом жизни. Даже по сохранившимся нескольким номерам царицынской газеты становится понятно, как в социальном, экономическом и бытовом плане изменилась жизнь уездного города. Старая система управления и взаимоотношений уже рухнула, а новая еще не сформировалась. Объявлений в газетах о товарах и услугах стало намного меньше, информации о беспорядках, дефиците продовольствия и росте цен - все больше.
В номере «Волго-Донского края» от 21 декабря 1917 года - ни одного (!) рекламного объявления. Зато размещена информация о появлении в Царицыне сыпного тифа. В заметке «На железных дорогах» сообщалось: «За последнее время наблюдаются случаи заболевания сыпным тифом среди служащих вокзала ст. Царицын Ю.В. железной дороги. Были также случаи заболевания в воспитательных домах. Всего до 8 случаев». Позже, во время Гражданской войны в 1918 и особенно 1919 году в городе будет зверствовать не только сыпной, но и брюшной тиф, а также холера.
Газета вышла в свет за несколько дней до одного из главных российских христианских праздников - Рождества. И в рубрике «Местная жизнь» - тематическая заметка «Праздничный рынок», в которой сообщается, что «привоз на местных базарах почти отсутствует». Далее следует перечисление цен на продукты. До Первой мировой войны птицу в Царицыне можно было купить по 50 копеек, а на три рубля - откушать в самом дорогом ресторане города, заказав фрикасе, бланманже и заграничное вино. Теперь же на рынках за пару индеек и гусей просили от 30 до 60 рублей, утка стоила 20-30 рублей, куры - от 12 до 18 рублей, колбаса - от 1 рубля 75 копеек до 3 рублей, ветчина от 3 рублей до 4 рублей за фунт, масло сливочное - 6 рублей. Яблоки продавались поштучно и стоили от 50 копеек. Четверть молока оценивалась в 4 рубля. Фунт изюма продавался за 3 рубля, «конфекты», как тогда их называли, паточные - 3 рубля, а сахарные – от 6 до 8 рублей за фунт.
Но даже в эти непростые послереволюционные дни горожанам хотелось праздника. И редакция газеты «Волго-Донской край» объявила о проведении 22 декабря 1917 года в зале общественного собрания Царицына художественного вечера. Был обещан буфет, выступления музыкантов, чтецов и певцов, а по завершении концерта до 3-х часов ночи — танцы до упаду!
Как прошел тот предрождественский праздник, мы не знаем - декабрьский номер «Волго-Донского края» был последним, дошедшим до нас. В наступающем 1918 году жителей Царицына ждали новые, куда более тяжелые испытания, вызванные Гражданской войной и противостоянием с Донской армией генерала Краснова.
Редакция ИА «НовостиВолгограда.ру» благодарит сотрудников Государственного архива Волгоградской области за предоставленные материалы и помощь при подготовке материала.
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