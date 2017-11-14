600 обманутых дольщиков региона могут рассчитывать на бесплатную помощь юристов

Волгоградская областная Дума приняла поправки к региональному закону «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области». Отныне безвозмездные правовые консультации будут доступны и обманутым дольщикам.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, соответствующий законопроект был разработан правоохранительным ведомством. Его главная цель — увеличить юридическую защищённость участников долевого строительства, которые потеряли свои сбережения по вине недобросовестных застройщиков.

Помощь обманутым дольщикам, внесённым в соответствующий реестр, теперь будет бесплатно оказывать «Государственное юридическое бюро Волгоградской области». Волгоградцы, до сих пор ожидающие сдачи проблемных долгостроев в эксплуатацию, смогут получить различные консультации: им помогут в составлении заявлений и жалоб, а также предложат защиту в суде.