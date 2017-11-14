600 обманутых дольщиков региона могут рассчитывать на бесплатную помощь юристов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, соответствующий законопроект был разработан правоохранительным ведомством. Его главная цель — увеличить юридическую защищённость участников долевого строительства, которые потеряли свои сбережения по вине недобросовестных застройщиков.
Помощь обманутым дольщикам, внесённым в соответствующий реестр, теперь будет бесплатно оказывать «Государственное юридическое бюро Волгоградской области». Волгоградцы, до сих пор ожидающие сдачи проблемных долгостроев в эксплуатацию, смогут получить различные консультации: им помогут в составлении заявлений и жалоб, а также предложат защиту в суде.
Напомним, на сегодняшний день в официальный реестр внесены более 600 жителей региона. При этом, по оценке облстройнадзора, общее количество обманутых дольщиков в Волгоградской области составляет порядка 3,9 тысячи человек.
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