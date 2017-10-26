Волгоградским обманутым дольщикам предложат бесплатную помощь юристов

На заседании комитета Волгоградской областной Думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, состоявшемся накануне, депутаты обсудили механизмы юридической поддержки обманутых дольщиков.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облдумы, прокуратура Волгоградской области внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий внесение изменений в региональный закон «О бесплатной юридической помощи». Инициаторы поправок отметили, что сейчас граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, вынуждены самостоятельно составлять судебные претензии, направлять иски, участвовать в процедуре банкротства и так далее. Тем дольщикам, которые не имеют юридического образования, – а таких большинство, – приходится тратить существенные средства, чтобы оплатить услуги профессионалов.

В законопроекте предлагается облегчить положение обманутых дольщиков и оказывать им юридическую помощь бесплатно. Обеспечивать правовые консультации должны будут облстройнадзор и Государственное юридическое бюро Волгоградской области. Если поправки к региональному закону будут приняты, владельцы квартир в проблемных долгостроях получат возможность бесплатно составлять все необходимые документы и пользоваться услугами профессиональных юристов – адвокатов, консультантов и так далее.