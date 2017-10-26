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Волгоградским обманутым дольщикам предложат бесплатную помощь юристов
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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171025gor

Волгоградским обманутым дольщикам предложат бесплатную помощь юристов

Сегодня, 10:52ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской городской Думы
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