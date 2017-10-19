Волгоградские депутаты подсчитали обманутых дольщиков

Накануне в Волгоградской областной Думе прошло заседание рабочей группы по вопросам, связанным с защитой интересов дольщиков. Депутаты обсудили меры, которые требуется принять для завершения проблемных долгостроев.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, главной темой обсуждения стало привлечение инвесторов, готовых завершить возведение жилых комплексов «АхтубаСитиПарк» и «Парк Европейский». Подрядчики, согласившиеся достроить ЖК «Доминант» и ещё более двадцати домов по всему Волгограду, уже найдены; во всех случаях работы должны будут завершиться до конца 2019 года. Особое внимание парламентарии решили обратить на ситуацию с ЖК «Эдем» в Дзержинском районе, требующую срочного вмешательства.

По словам посетившего заседание Романа Касьянова, заместителя руководителя региональной инспекции Госстройнадзора, на данный момент в федеральный реестр обманутых дольщиков внесены лишь 614 жителей Волгоградской области — тогда как общее их количество в регионе составляет порядка 3,9 тысячи. Вице-спикер облдумы Сергей Горняков призвал своих коллег активизировать взаимодействие с инициативными группами дольщиков и отметил, что среди активистов есть опытные специалисты, чьи предложения следует учитывать при разработке планов по завершению долгостроев.

Председатель думского комитета экономической политики Руслан Шарифов напомнил, что главным кредитором большинства застройщиков (в том числе тех компаний, по чьей вине многие волгоградцы остались без обещанных квартир) является Сбербанк. В связи с этим депутат предложил разработать специальное соглашение между Волгоградской областью и Сбербанком, направленное на защиту интересов дольщиков. Представители облдумы также намерены запросить у правоохранительных органов информацию о ходе пяти уголовных дел, возбуждённых в отношении недобросовестных строительных компаний.