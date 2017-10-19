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Волгоградские депутаты подсчитали обманутых дольщиков
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские депутаты подсчитали обманутых дольщиков

Сегодня, 10:57ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской областной Думы
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