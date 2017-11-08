Волгоградские депутаты обсудят областной бюджет и смену состава КСП
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного парламента, заседания Думы пройдут 16 и 30 ноября. Главным вопросом, который предстоит решить депутатам, станет обсуждение законопроекта о бюджете Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Кроме того, «народные избранники» намерены рассмотреть проекты правовых актов, направленных на поддержку многодетных семей и на расширение льгот для инвесторов. Ещё одно важное обсуждение будет связано с изменением состава областной КСП: в начале следующего года истекают полномочия аудитора и заместителя председателя палаты, поэтому им потребуется замена.
Помимо этого, депутаты рассмотрят несколько законопроектов, предложенных на федеральном уровне: один из них касается ответственности за самовольную перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах, другой — порядка лицензирования частных перевозчиков. В планах облдумы на ноябрь также значится проведение парламентского часа на тему медицинской профилактики в регионе.
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