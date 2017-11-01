Проект бюджета Волгоградской области внесён на рассмотрение в облдуму
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, после того как все участники обсуждения выскажут свои замечания и предложения, проект бюджета направят в КСП для подготовки заключения. Только затем его в трёх чтениях рассмотрит региональный парламент.
Проект бюджета Волгоградской области уже прошёл публичные слушания. Власти вновь утверждают, что доходы и расходы казны будут одинаковыми — хотя прошлогодний опыт показал, что бездефицитный бюджет на практике таковым не является. Главные цели, которые преследовались при составлении проекта, — полноценное обеспечение социальных обязательств, подготовка к проведению ЧМ-2018 и празднованию 75-летия победы в Сталинградской битвы, а также финансирование важных инфраструктурных проектов.
Напомним, на оперативном совещании 30 октября губернатор Андрей Бочаров поручил своему заместителю Александру Дорждееву в срок до 1 ноября внести проект бюджета на рассмотрение в облдуму. Завтра депутаты проведут «парламентский час», посвящённый бюджетной политике.
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