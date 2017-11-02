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Расходы - сокращать, доходы - повышать: облдума обсудила приоритеты бюджета
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Dsc 0064

Расходы - сокращать, доходы - повышать: облдума обсудила приоритеты бюджета

Сегодня, 15:54ЭкономикаМарина СабадашФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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