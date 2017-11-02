Расходы - сокращать, доходы - повышать: облдума обсудила приоритеты бюджета

Сегодня в ходе «парламентского часа» депутаты облдумы обсудили бюджет на 2018 год, определив финансовую и налоговую политику.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», проект главного финансового документа региона на будущий год администарция внесла на рассмотрение регпарламента 31 октября. До этого проект бюджета одобрили участники публичных слушаний.

Как сегодня сообщил депутатам первый вице-губернатор - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, основные расходы из казны региона в 2018-ом и плановом периоде на 2019-2020 годы придутся на финансирование соцобязательств, АПК, благоустройство, строительство и ремонт дорог, празднование 75-летия Победы под Сталинградом и проведение чемпионата мира по футболу.

Главный финансовый документ региона на 2018 год планируется бездефицитным, но при этом - с дополнительными расходами на увеличение зарплат отдельным работникам бюджетного сектора – нагрузка на казну региона составит 2,5 млрд рублей, на увеличение МРОТ с 7800 до 9489 рублей – это еще порядка 110 млн руб.; повышение оплаты труда отдельных категорий госучреждений с индексацией около 4%. На эти цели дополнительно понадобится 442 млн рублей, сообщил Александр Дорждеев.

Где взять эти дополнительные средства? Региональные власти рассчитывают на корректировку межбюджетных отношений.

31 октября на совещании с членами правительства президент поручил поддержать финансово-бюджетные системы регионов, в том числе путем выдачи бюджетных кредитов. Такие предложения были сформулированы и представлены в правительство по итогам заседания Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации «Юг», которая соединяет субъекты Южного федерального округа. Предложения Волгоградской области учтены. Уверен, что решения президента по поддержке региона позволят более эффективно реализовывать социально-экономические задачи, стоящие перед нами.Александр Дорждеев, первый заместитель губернатора Волгоградской области - председатель комитета финансов Волгоградскаой области

В свою очередь председатель комитета облдумы по бюджету и налогам Илья Кошкарев в докладе отметил, что следует обратить не меньшее внимание на оптимизацию расходов.

- Мы предлагаем взять под контроль в текущем году приватизацию имущества, чтобы сократить расходы. Сейчас у нас в собственности 7600 объектов. Еще одно предложение – объединить колледжи и профучилища региона, создав образовательные центры. В них будет вестись подготовка сильных кадров по профессиям, востребованным на рынке труда.Илья Кошкарев, председатель комитета по бюджету и налогам Волгоградской областной Думы

Также комитетом финансов рекомендовано депутатскому корпусу принять решение по выпуску облигаций на общую сумму 10 млрд. рублей. Кроме того, в ближайшее время власти региона совместно с депутатами Госдумы намерены привлечь федеральные средства на погашение долгов по бюджетным кредитам.