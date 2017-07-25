Сити-менеджер Волгограда занял предпоследнее место в рейтинге глав городов

Глава администрации Волгограда Виталий Лихачёв занял 87-е место из 88 в национальном рейтинге мэров, составленном центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовым университетом при правительстве РФ. Эксперты назвали руководителя города-героя одним из худших сити-менеджеров России.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на исследование ЦИК «Рейтинг», данные для формирования итогового списка собирались за два летних месяца — июнь и июль. К оценке деятельности мэров привлекались специалисты в самых различных сферах, от политологов до общественников.

Виталий Лихачёв расположился в рейтинге на предпоследней строчке, опередив только главу Омска Сергея Фролова. По мнению экспертов, его позиции сильно ухудшились — в первую очередь из-за скандала вокруг обустройства парковки у подножия Мамаева кургана. Хотя реальное существование так называемого «парка вдов», в уничтожении которого обвиняют Виталия Лихачёва, находится под большим вопросом, сама по себе история вокруг его вырубки нанесла огромный репутационный ущерб местным властям. Составители рейтинга считают, что волгоградские чиновники «на публичном поле и в медийной сфере продемонстрировали вопиющую недееспособность».

Тяжёлые удары по репутации Виталия Лихачёва нанесли также протестные акции обманутых дольщиков, недавнее обрушение аварийного дома и претензии УФАС по поводу ситуации с отменой маршрутных такси. Кроме того, Волгоград занимает низкие позиции в большинстве важных рейтингов, что также отрицательно сказывается на положении главы городской администрации.

— Разрушение привычной транспортной схемы пассажирских перевозок и создание монополии для пришедших на волгоградский рынок нагловатых иногородних перевозчиков, снос сотен торговых павильонов, ставший тяжёлым ударом по местному малому бизнесу, бегство из Волгограда нескольких тысяч предпринимателей в другие регионы страны, провал кампании по благоустройству городских дворов, скатывание Волгограда в хвосты самых разных федеральных рейтингов, оценивающих качество жизни, экологии и состояния городской среды… Всё это произошло как раз в эпоху Лихачёва. При этом в основном безрадостные перемены в лихачёвском Волгограде не вызывают серьёзного и энергичного всплеска протестной активности горожан, — отмечает волгоградский политолог, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко. — Вот уже год Лихачёв ведёт жизнь затворника и молчальника — его не видят и не слышат ни СМИ, ни горожане. Иногда о существовании «сити-менеджера» в областном центре можно лишь догадываться по каким-то вторичным информационным признакам. В кабинетах городских чиновников и депутатов в последнее время самым популярным стал слух о скором уходе Лихачёва «на работу в Москву». Причинами такого слуха, очевидно, стали частые отлучки волгоградского «сити-менеджера» на учёбу в столицу по программе президентского кадрового резерва. Нельзя сказать, что перспектива ухода молчаливого Лихачёва сегодня радует местных экспертов: как показывает практика, каждый последующий «сити-менеджер» в Волгограде оказывается хуже предыдущего.