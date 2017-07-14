Ворошиловский суд арестовал «волгоградского ревизорро» Гольдера

Несколько минут назад в суде Ворошиловского района Волгограда состоялось заседание по избранию меры пресечения для волгоградского общественника и борца за защиту прав потребителей Юрия Гольдера.

Судья Кристина Лалиева рассматривала ходатайство следователей СУ СКР региона, которые просили на время расследования заключить Юрия Гольдера и его юриста Мирошникову под стражу. Оба проходят в качестве подозреваемых по делу о коммерческом подкупе и получении от представителей сети отелей «Мартон» одного миллиона рублей.

Адвокат обвиняемого Евгения Ливанова ходатайствовала об освобождении Гольдера в связи с наличием у него 2-й группы инвалидности. Судья выслушала доводы сторон – обвинения и защиты, а затем удалилась в совещательную комнату.