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Ворошиловский суд арестовал «волгоградского ревизорро» Гольдера
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Ворошиловский суд арестовал «волгоградского ревизорро» Гольдера
Сегодня, 16:41ПроисшествияВиталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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