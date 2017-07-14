Жадность или чувство справедливости: что сгубило общественника Гольдера?

Задержание в Волгограде председателя Президиума Волгоградской областной общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей» Юрия Гольдера вызвало большой общественный резонанс.

Что неудивительно, поскольку в регионе это первый случай, когда активист-общественник подозревается в преступлении, связанном с незаконным обогащением. В данном случае речь идет о коммерческом подкупе.

Как удалось узнать корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» от источника из окружения Гольдера, задержание произошло в момент переговоров с представителями сети отелей «Мартон». Как выяснилось, к гостинице по адресу ул. Белоглинская, 40А были претензии сразу у трех постояльцев, и Юрий Гольдер якобы занимался исполнением своих общественных обязанностей – защищал интересы потребителей. Кроме того, по неофициальной информации, деньги от отельеров - 1 миллион рублей предназначались именно потребителям, правда, транзитом через счета организации Гольдера.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Это версия красивая, но не вполне соответствует действительности. Во-первых, Гольдер и его юрист были задержаны при получении наличных денег. Удастся ли стороне защиты предоставить доказательства и какие-либо письменные документы, что деньги предназначались пострадавшим потребителям еще большой вопрос. К тому же, такой способ защиты прав потребителей законным не назовешь.

Не стоит недооценивать и действия правоохранителей. Напомним, в оперативных мероприятиях по разоблачению деятельности Гольдера наряду с полицейскими принимали участие, в том числе, сотрудники УФСБ региона. При отсутствии серьезных доказательств задерживать общественника вряд ли бы стали.

Отметим, что репутация у Гольдера и мнения о нем противоречивые. Так «коллега» Гольдера по защите прав и свобод граждан другой известный волгоградский активист Алексей Ульянов, рассказал, что знает задержанного как профессионала своего дела и даже выступал приглашенным наблюдателем в ряде контрольных рейдов Гольдера. Однако говорить о данной конкретной истории с отелем «Мартон» и задержанием активиста Алексей Ульянов отказался, поскольку у него нет полной информации по этому делу.

Фото: Nomeronline.ru