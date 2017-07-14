Суд рассмотрит вопрос об аресте «волгоградского ревизорро» Юрия Гольдера

Напомним, 26 июля Гольдер вместе с юристом возглавляемой им областной общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей» были задержаны правоохранителями при получении крупной суммы денег. Один миллион рублей подозреваемые, по версии следствия, требовали с представителей сети отелей «Мартон» за нераспространение порочащих репутацию отеля сведений.
По неофициальной информации, речь идет о случае, когда постояльцы отеля «Мартон» по ул. Белоглинская, 40 А обнаружили в бассейне местной сауны «следы любви». Биоматериалы плавали на поверхности воды.
Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, следователи подготовили необходимые документы и подали в Ворошиловский районный суд ходатайство об аресте Гольдера. Заседание состоится сегодня во второй половине дня.