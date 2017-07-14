Суд рассмотрит вопрос об аресте «волгоградского ревизорро» Юрия Гольдера

Сегодня решится вопрос об избрании меры пресечения для известного общественника, борца за защиту прав потребителей, «волгоградского ревизорро» Юрия Гольдера.

Напомним, 26 июля Гольдер вместе с юристом возглавляемой им областной общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей» были задержаны правоохранителями при получении крупной суммы денег. Один миллион рублей подозреваемые, по версии следствия, требовали с представителей сети отелей «Мартон» за нераспространение порочащих репутацию отеля сведений.

По неофициальной информации, речь идет о случае, когда постояльцы отеля «Мартон» по ул. Белоглинская, 40 А обнаружили в бассейне местной сауны «следы любви». Биоматериалы плавали на поверхности воды.