В Волгограде за подкуп задержали борца за защиту прав потребителей

В среду, 26 июля, в Волгограде сотрудники полиции и УФСБ России по региону задержали по подозрению в коммерческом подкупе председателя президиума областной общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей».

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, задержание проходило сразу после передачи 1 миллиона рублей представителем одного из сетевых отелей, где были вскрыты различные нарушения. Эти деньги борец за защиту прав потребителей требовал за прекращение дальнейшей проверки.

Следственный отдел по Ворошиловскому району уже возбудил уголовное дело против председателя президиума областной «Ассоциация по защите прав потребителей», а также юриста этой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в,г» ч.7 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере за незаконные действия), п. «б,в» ч.2 ст.204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере за незаконные действия).

По данным следствия, в мае этого года члены Ассоциации проверили один из сетевых отелей, расположенных в Волгограде, где выявили более 25 нарушений при предоставлении гостиничных услуг. За непроведение дальнейшей проверки и отзыв писем, уже разосланных в различные контролирующие органы по фактам вскрытых недостатков и нарушений в работе отеля, руководитель общественной организации потребовал от представителя владельца гостиничного комплекса 1,5 миллиона рублей. Правда, потом он снизил эту сумму до одного миллиона и даже подготовил проект мирового соглашения.

В ближайшее время председатель президиума Ассоциации по защите прав потребителей будет допрошен в качестве подозреваемого. Органами следствия в суд готовится ходатайство о заключении общественника под стражу.