В Чернышковском районе заснувший водитель иномарки устроил двойное ДТП

В минувший вторник в Чернышковском районе Волгоградской области в страшной аварии на ростовской трассе погибла пассажирка иномарки и пять человек получили травмы.

Двойное ДТП с участием «КамАЗа» и двух легковых иномарок – «Kia Sportage» и «Kia Cerato» – произошло в 12.30 на 192 километре федеральной автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, все началось с того, что 57-летний водитель внедорожника «Kia Sportage» внезапно выехал на встречную полосу, видимо, заснув за рулем. Там он врезался в «КамАЗ» с прицепом. После чего 56-летний водитель фуры вырулил на встречку, столкнувшись с автомашиной «Kia Cerato», в которой ехала семья из четырех человек – жители Тюменской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

В результате ДТП с травмами были госпитализированы оба водителя легковых автомашин и трое их пассажиров, включая двоих малолетних детей в возрасте 2 и 7 лет, находившихся в автомашине «Kia Cerato». А вот 32-летняя пассажирка второй иномарки от полученных травм скончалась.

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