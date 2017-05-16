Серьезное ДТП у Мамаева кургана - один погибший

Сегодня около 2 часов ночи на 2-й Продольной магистрали в районе Мамаева кургана произошло страшное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля – Lada Granta и Audi.

По всей видимости, один из автомобилей, предположительно Lada Granta, выехал на полосу встречного движения. Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, отечественный автомобиль на большой скорости двигался по 2-й Продольной в сторону Тракторозаводского района Волгограда.

Видео Видео: Анастасия Kapriza, ВК, "Жесть Волгограда"