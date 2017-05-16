Серьезное ДТП у Мамаева кургана - один погибший
Сегодня, 10:09ПроисшествияАвтор: Сергей МатанцевФото: Кирилл Рубчинский/ ВК, "Жесть Волгограда"
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Сегодня около 2 часов ночи на 2-й Продольной магистрали в районе Мамаева кургана произошло страшное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля – Lada Granta и Audi.
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По всей видимости, один из автомобилей, предположительно Lada Granta, выехал на полосу встречного движения. Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, отечественный автомобиль на большой скорости двигался по 2-й Продольной в сторону Тракторозаводского района Волгограда.
Видео
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Видео: Анастасия Kapriza, ВК, "Жесть Волгограда"
В момент столкновения суммарная скорость машина была огромной – об этом свидетельствует сила удара. Капоты у машин просто отсутствуют. На месте погиб молодой водитель Audi, водитель Гранты серьезно пострадал. При столь сильном столкновении жертв среди пассажиров нет, а ведь в каждой машине находилось несколько человек. Все они госпитализированы с множественными переломами и сотрясениями.
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