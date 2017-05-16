На западе Волгограда в массовое ДТП угодили сразу 4 иномарки
Сегодня, 15:25ПроисшествияФото: Al Lex/ ВК, "Жесть Волгограда"
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Необычное по количеству участников ДТП произошло сегодня около часа дня на пересечении проспекта Жукова и улиц Джаныбековской в Дзержинском районе Волгограда.
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Фото: Анастасия Зотова, ВК, "Жесть Волгограда"
Сначала «Фольксваген» протаранил «Митсубиси», «Ниссан» и «Лексус» оказались задеты по касательной и, уходя от столкновения, вылетели на разделительную полосу. Одна из машин повалила небольшое дерево.
Примечательно, что все иномарки относительно новые и дорогие. Уже известно, что в массовой аварии водители и пассажиры не пострадали. Удары получились не очень сильными, подушки безопасности не сработали ни в одной машине.
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Фото: Al Lex, ВК, "Жесть Волгограда"
Пользователи соцсетей сообщают, что не все иномарки могут двигаться своим ходом, и на место уже вызваны эвакуаторы. Но они смогут забрать автомобили только после составления схемы ДТП автоинспекторами и определения виновника аварии.
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