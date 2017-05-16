На западе Волгограда в массовое ДТП угодили сразу 4 иномарки

Необычное по количеству участников ДТП произошло сегодня около часа дня на пересечении проспекта Жукова и улиц Джаныбековской в Дзержинском районе Волгограда.

Фото: Анастасия Зотова, ВК, "Жесть Волгограда"

Сначала «Фольксваген» протаранил «Митсубиси», «Ниссан» и «Лексус» оказались задеты по касательной и, уходя от столкновения, вылетели на разделительную полосу. Одна из машин повалила небольшое дерево.

Примечательно, что все иномарки относительно новые и дорогие. Уже известно, что в массовой аварии водители и пассажиры не пострадали. Удары получились не очень сильными, подушки безопасности не сработали ни в одной машине.

Фото: Al Lex, ВК, "Жесть Волгограда"