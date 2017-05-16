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На западе Волгограда в массовое ДТП угодили сразу 4 иномарки
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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На западе Волгограда в массовое ДТП угодили сразу 4 иномарки
Сегодня, 15:25ПроисшествияФото: Al Lex/ ВК, "Жесть Волгограда"
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