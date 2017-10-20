Подозреваемый по делу о пропаже двух волжанок объявлен в розыск
Напомним, девушки рано утром 14 октября вышли из караоке-клуба в Волжском и с тех пор их никто не видел.
На выходе волжанок сопровождал мужчина – 31-летний Александр Масленников. Как сегодня корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, 18 октября следователи официально объявили его в розыск . А чтобы поиски были более продуктивными глава Волжского Игорь Воронин сегодня же пообещал, что за информацию, которая поможет выйти на след Масленникова, будет выплачено вознаграждение в размере 700 тыс. рублей.
Что же касается другой информации о ходе расследования уголовного дела, а особенно предположительной картины произошедшего, то по официальным каналам от пресс-служб такие данные не проходят, и в интересах следствия официальных комментариев на данную тему пока нет.
Отметим однако, что за последние несколько дней в СМИ появились некоторые детали, которые правоохранители не опровергают. В частности, установлено, что в съемной квартире, куда Масленников предположительно привел девушек, обнаружены следы крови. Правда, без анализа ДНК нельзя сказать, кому же она принадлежит. Но ниточкой в расследовании могут стать показания сестры Масленникова, которая последней убиралась в злополучной квартире.
Активная фаза поисков, пришедшаяся на вечер 18 октября и весь следующий день, проходила в лесопосадке. При этом прибывшие полицейские и военные не только прочесывали местность, но и искали возможные улики с помощью лопат под землей.
Правда, положительные детали в образе подозреваемого отыскать тоже проблематично. По неофициальной информации, он стоял на учете в детской комнате милиции, затем загремел в тюрьму на долгие 11 лет, когда ему еще не исполнилось и 20-ти лет за изнасилование, при этом жертва и вовсе была несовершеннолетней. Если принять во внимание, что сейчас, возможно, Масленникову уже нечего терять, то гражданам нужно проявлять повышенную бдительность, ни в коем случае не пытаться задержать подозреваемого самостоятельно, а сразу звонить в правоохранительные органы.
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