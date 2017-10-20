Власти Волжского объявили вознаграждение за информацию о пропавших девушках
Напомним, 28-летняя Ольга Шапошникову и 29-летняя Дарья Лабутина рано утром 14-го октября вышли из караоке-клуба в 24-м микрорайоне Волжского в сопровождении 31-летнего уголовника Александра Масленникова и исчезли.
Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий по их поиску: накануне они проходили в районе лесопосадки недалеко от ул. Пушкина, 136, в операции были задействованы большие силы военных и полицейских, которых привезли на нескольких автобусах. Однако никаких подробностей правоохранители не сообщают.
По факту исчезновения девушек возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК «Убийство».
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» глава Волжского Игорь Воронин объявил вознаграждение за информацию, которая будет способствовать поимке подозреваемого в причастности к безвестному исчезновению девушек - 31-летнего жителя Волжского Александра Масленникова. Сумма вознаграждения - 700 тысяч рублей.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят сообщать по телефонам: (8443) 25-89-01, 42-12-93.
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