Власти Волжского объявили вознаграждение за информацию о пропавших девушках

700 тысяч рублей - такова сумма вознаграждения, объявленного главой Волжского за информацию, которая поможет в поиске преступника, причастного к бесследному исчезновению двух молодых девушек.

Напомним, 28-летняя Ольга Шапошникову и 29-летняя Дарья Лабутина рано утром 14-го октября вышли из караоке-клуба в 24-м микрорайоне Волжского в сопровождении 31-летнего уголовника Александра Масленникова и исчезли.

Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий по их поиску: накануне они проходили в районе лесопосадки недалеко от ул. Пушкина, 136, в операции были задействованы большие силы военных и полицейских, которых привезли на нескольких автобусах. Однако никаких подробностей правоохранители не сообщают.

По факту исчезновения девушек возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК «Убийство».

Фото: пресс-служба администрации г. Волжского

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» глава Волжского Игорь Воронин объявил вознаграждение за информацию, которая будет способствовать поимке подозреваемого в причастности к безвестному исчезновению девушек - 31-летнего жителя Волжского Александра Масленникова. Сумма вознаграждения - 700 тысяч рублей.