В Волжском поиски пропавших девушек продолжаются с привлечением военных

Самый главный вопрос – есть ли хотя бы минимальные шансы найти живыми 28-летнюю Ольгу Шапошникову и 29-летнюю Дарью Лабутину, правоохранители оставляют без ответа.

Девушки рано утром 14-го октября вышли из караоке-клуба в 24-м микрорайоне Волжского в сопровождении 31-летнего уголовника Александра Масленникова и бесследно исчезли. Их сотовые до сих пор отключены, кроме того, появлялась информация, что телефон одной из попавших был обнаружен в лесопосадке.

Фото: Миша Мамедов, https://vk.com/jest_vlz?z=photo-92936139_456245166%2Fwall-92936139_111465

Ход следственных действий в пресс-службе регионального СУ СКР естественно не комментируют, пообещав дать новые сведения, когда будет задержан либо подозреваемый, либо найдены сами девушки.

Само же исчезновение молодых волжанок в условиях отсутствия официальной информации обрастает все более жуткими слухами. Например, что подозреваемый зашел в подъезд с дамами, а вышел с большими баулами в руках, или, что в квартире, которую судимый за изнасилование Масленников снимал для любовных утех и куда пригласил девушек, найдены следы и фрагменты, наводящие на самые страшные мысли.

Фото: https://vk.com/jest_vlz?z=photo-92936139_456245210%2Falbum-92936139_00%2Frev

Тем временем в Волжском утром 19 октября в районе лесопосадки недалеко от ул. Пушкина, 136 началась новая активная фаза поисков. Из-за большой площади территории, которую необходимо обследовать, на место прибыли несколько автобусов с военными и полицейскими. Территория была оцеплена. Почему поиски ведутся именно там и что конкретно ищут, правоохранители не сообщают. Однако по логике происходящего можно сделать вывод, что в указанном районе подозреваемый либо спрятал останки своих жертв, либо оставил важные для следствия улики.