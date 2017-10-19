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В Волжском поиски пропавших девушек продолжаются с привлечением военных
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волжском поиски пропавших девушек продолжаются с привлечением военных

Сегодня, 15:23ПроисшествияВиталий КошелевФото: Роман Пантелеев/ https://vk.com/jest_vlz?z=photo-92936139_456245271%2Fwall-92936139_113399
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