В Волжском поиски пропавших девушек продолжаются с привлечением военных
Девушки рано утром 14-го октября вышли из караоке-клуба в 24-м микрорайоне Волжского в сопровождении 31-летнего уголовника Александра Масленникова и бесследно исчезли. Их сотовые до сих пор отключены, кроме того, появлялась информация, что телефон одной из попавших был обнаружен в лесопосадке.
Ход следственных действий в пресс-службе регионального СУ СКР естественно не комментируют, пообещав дать новые сведения, когда будет задержан либо подозреваемый, либо найдены сами девушки.
Само же исчезновение молодых волжанок в условиях отсутствия официальной информации обрастает все более жуткими слухами. Например, что подозреваемый зашел в подъезд с дамами, а вышел с большими баулами в руках, или, что в квартире, которую судимый за изнасилование Масленников снимал для любовных утех и куда пригласил девушек, найдены следы и фрагменты, наводящие на самые страшные мысли.
Тем временем в Волжском утром 19 октября в районе лесопосадки недалеко от ул. Пушкина, 136 началась новая активная фаза поисков. Из-за большой площади территории, которую необходимо обследовать, на место прибыли несколько автобусов с военными и полицейскими. Территория была оцеплена. Почему поиски ведутся именно там и что конкретно ищут, правоохранители не сообщают. Однако по логике происходящего можно сделать вывод, что в указанном районе подозреваемый либо спрятал останки своих жертв, либо оставил важные для следствия улики.
Но подчеркнем, точную и официальную информацию, которой можно верить, в данном случае может дать только пресс-служба СУ СКР региона, либо же сами правоохранители.
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