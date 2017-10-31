Федеральная корпорация поддержит малый бизнес Волгограда

Фонд развития промышленности Волгоградской области подписал соглашение о сотрудничестве с федеральной корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса («корпорацией МСП»). Это позволит повысить эффективность господдержки малых предприятий.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета промышленности и торговли, теперь корпорация МСП будет обеспечивать гарантию в размере 50% от суммы каждого льготного займа под 0,75% годовых. За счёт этого услуги, которые областной фонд развития промышленности предоставляет малому и среднему бизнесу, станут доступнее и надёжнее.