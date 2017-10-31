Федеральная корпорация поддержит малый бизнес Волгограда
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета промышленности и торговли, теперь корпорация МСП будет обеспечивать гарантию в размере 50% от суммы каждого льготного займа под 0,75% годовых. За счёт этого услуги, которые областной фонд развития промышленности предоставляет малому и среднему бизнесу, станут доступнее и надёжнее.
Напомним, фонд развития промышленности Волгоградской области был создан в мае и составляет 333 млн рублей. Он предоставляет льготные займы под 5% годовых на сумму от 20 до 100 млн рублей индустриальным предприятиям региона; первый такой заём недавно получил завод «Газпром Химволокно» в Волжском. С июля областной ФРП сотрудничает с федеральным, что позволяет обеспечить совместное предоставление финансирования. Эксперты оценивают работу регионального фонда весьма положительно.
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