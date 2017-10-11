Волгоградский ФРП заслужил одобрение на федеральном уровне

По итогам мониторинга, проведённого федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) в сентябре, волгоградский региональный ФРП продемонстрировал наилучшее качество работы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, деятельность региональных фондов оценивалась по ряду параметров — информированности сотрудников о программах господдержки бизнеса, наличию у них необходимых навыков и знаний, доброжелательности, готовности к диалогу и так далее. По всем этим пунктам местный ФРП оказался на высоте. Итоги проверки были подведены на федеральном практическом семинаре.

Напомним, региональный Фонд развития промышленности был сформирован в Волгоградской области в марте этого года. Он предоставляет предприятиям, реализующим важные инвестпроекты, льготные займы на сумму от 20 до 100 млн рублей под 5% годовых на срок до пяти лет, при соблюдении ряда условий. На минувшей неделе ФРП одобрил первую заявку на заём: волжскому заводу «Газпром Химволокно» выделят 100 млн рублей на создание импортозамещающего производства.