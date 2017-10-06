Волжский завод получит заём от регионального Фонда развития промышленности
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, заявку предприятия на льготный заём одобрили как региональный, так и федеральный ФРП. Фонды будут финансировать предприятие совместно: 70% суммы предоставит федеральная организация, остальные 30% – областная.
Проект, который будет реализовывать «Газпром Химволокно», стоит в общей сложности 235 млн рублей и предусматривает создание нового производства полиэфирных пропитанных кордных тканей. Продукция, используемая в автомобильной промышленности, будет изготавливаться с применением высокомодульных нитей – это позволит существенно снизить массу производимых шин без снижения их прочности. На данный момент такие кордные ткани в России не выпускаются, поэтому реализация проекта послужит развитию импортозамещения. Более того, представители предприятия надеются, что в будущем продукция волжского завода сможет конкурировать с иностранными аналогами даже на зарубежных рынках.
Завод уже вложил в развитие производства порядка 125 млн собственных средств. На деньги, полученные от ФРП, предприятие рассчитывает приобрести высокопроизводительные ткацкие станки и другие машины. В результате производство полиэфирных кордных тканей планируется увеличить на 1,8 млн погонных метров в год.
Напомним, региональный Фонд развития промышленности предоставляет предприятиям области льготные займы на срок до пяти лет под 5% годовых. Сумма финансирования составляет от 20 до 100 млн рублей. Сейчас на рассмотрении находятся ещё пять заявок на льготные займы, из них четыре – от представителей малого и среднего бизнеса.
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