Волжский завод получит заём от регионального Фонда развития промышленности

В Волгоградской области одобрена первая заявка на предоставление льготного займа от регионального Фонда развития промышленности. Сто миллионов рублей на создание импортозамещающего производства получит волжский завод «Газпром Химволокно».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, заявку предприятия на льготный заём одобрили как региональный, так и федеральный ФРП. Фонды будут финансировать предприятие совместно: 70% суммы предоставит федеральная организация, остальные 30% – областная.

Проект, который будет реализовывать «Газпром Химволокно», стоит в общей сложности 235 млн рублей и предусматривает создание нового производства полиэфирных пропитанных кордных тканей. Продукция, используемая в автомобильной промышленности, будет изготавливаться с применением высокомодульных нитей – это позволит существенно снизить массу производимых шин без снижения их прочности. На данный момент такие кордные ткани в России не выпускаются, поэтому реализация проекта послужит развитию импортозамещения. Более того, представители предприятия надеются, что в будущем продукция волжского завода сможет конкурировать с иностранными аналогами даже на зарубежных рынках.

Завод уже вложил в развитие производства порядка 125 млн собственных средств. На деньги, полученные от ФРП, предприятие рассчитывает приобрести высокопроизводительные ткацкие станки и другие машины. В результате производство полиэфирных кордных тканей планируется увеличить на 1,8 млн погонных метров в год.