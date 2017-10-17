Берите, не жалко: в Волгограде может появиться ещё один концессионер
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», пока что информация о подготовке соглашения циркулирует на уровне слухов — официально её никто не подтверждал. По предварительным сведениям, сейчас администрация рассматривает возможность заключения договора о государственно-частном партнёрстве с целью модернизации городских электросетей, но кандидат на «почётный статус» концессионера пока не определён. Среди организаций, которые могут претендовать на полный контроль над электроснабжением в Волгограде, называют «МРСК Юга» — дочернюю компанию «Россетей». Она уже и без того фактически управляет волгоградскими электросетями после банкротства МУП «ВМЭС».
Впрочем, пытаться ответить на вопрос, кто может стать потенциальным «хозяином» городской системы электроснабжения, на данный момент бессмысленно. Когда стало известно о готовящейся передаче волгоградских тепловых сетей под контроль частных инвесторов, эксперты в один голос утверждали, что концессионером станет филиал крупной нефтегазовой компании — а на самом деле теплосети достались никому не известному ООО «Концессии теплоснабжения». Поэтому не исключено, что в итоге электросети Волгограда попадут в руки очередной только что учреждённой коммерческой организации, не успевшей никак себя зарекомендовать. Не вызовет удивления, если эта компания будет называться просто «Концессиями электроснабжения» и финансироваться за счёт ГК «Лидер».
Напомним, местные власти обосновывают необходимость передачи городских предприятий ЖКХ в концессию их огромной задолженностью и необходимостью модернизировать оборудование. Пока сложно судить, какой эффект приход концессионеров оказал на состояние волгоградских сетей водо- и теплоснабжения, но простым волгоградцам он принёс лишь дополнительные заботы.
Главным условием заключения соглашений с инвесторами был отказ от повышения коммунальных тарифов, однако практически сразу после передачи Горводоканала и теплосетей в частные руки стоимость услуг ЖКХ резко увеличилась. По мнению экспертов, скачкообразный рост тарифов, из-за которого многие волгоградцы оказываются на грани полного обнищания, предпринимается именно в интересах «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения», причём в ближайшие годы эта тенденция продолжится. Едва ли гипотетические «Концессии электроснабжения» будут вести себя иначе. Следовательно, если чиновники продолжат развивать так называемое «государственно-частное партнёрство» и отдадут электросети очередному «варягу» без реальных экономических интересов в регионе, волгоградцам лучше заранее затянуть пояса.
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