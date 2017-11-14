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Сибирским хлеборобам оказалось некуда деть выращенный урожай зерна
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Сибирским хлеборобам оказалось некуда деть выращенный урожай зерна

Сегодня, 10:07ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: Infopro54.ru
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