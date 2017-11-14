Сибирским хлеборобам оказалось некуда деть выращенный урожай зерна

В сложной ситуации оказались хлеборобы Сибирского федерального округа – им оказалось негде хранить выращенное этим летом зерно.

Урожай зерна 2017 года оказался рекордным. По оценке Минсельхоза, он составил 130 миллионов тонн. В результате по всей стране возросли объемы перевозок зерна на экспорт. А в Сибири возникла серьезная проблема затоваренности зерном, пишет «Комсомольская правда–Новосибирск».

Хотя в регионах Сибири прирост урожая в разы скромнее (прогноз 2017 г. к 2016 г. для юга – 3,1%, центра – 12,9%, Приволжья – 24,9%, а Сибири всего 0,7%), но имевшиеся в наличии запасы теперь все еще продолжают в большом объеме заполнять инфраструктуру хранения зерна.

По данным Росстата на 1 августа 2017 года, совокупные запасы зерна в Сибирском федеральном округе составляли 2,97 млн тонн ( в прошлом году на эту дату в элеваторах хранилось 1,99 млн тонн). Получается, что с началом уборочной кампании инфраструктура изначально была готова принять на 1 млн тонн меньше, чем год назад.

Как сообщают «Новые Известия», более половины переходящих запасов – 1,7 млн тонн приходится на интервенционное зерно, которое хранится в Сибири уже не первый год. Причем, от всех запасов интервенционного фонда страны это составляет 43-44%. А это – непосильная нагрузка на инфраструктуру хранения.

Эта проблема возникала и осенью 2016 года. Но тогда удалось выдержать за счет трех факторов: на новый сезон перешло меньше рыночного зерна (на начало сезона ощущался даже дефицит), новый урожай не был таким обильным и переходящие интервенционные запасы были меньше (1,5 млн тонн).

Первый фактор является рыночным, второй – производственным. Влиять на них в условиях рыночной экономики в коротком периоде трудно. Но третий фактор – административный – зависит от государства, как регулятора, отвечающего за проведение интервенций. Зная о перспективах нового урожая, что мешало снизить интервенционную нагрузку на инфраструктуру хранения в регионе?

Экономической выгоды прошлогодние интервенции тоже не принесли. Зерно тогда закупалось по высоким ценам: пшеница 3 кл. – 10 521 руб./т, 4 кл. – 9 788 руб./т, 5 кл. – 8 248 руб./т. Таких цен сейчас не найти ни в одном регионе, поэтому продавать интервенционное зерно придется дешевле, что принесет убыток для государственного бюджета.

В Департаменте регулирования рынков АПК Минсельхоза России выводов не сделали. И были проведены новые закупочные интервенции, которые продолжались с 19 сентября по 14 декабря 2016 года. В Сибири тогда было закуплено 237 тыс. тонн зерна.

Кроме всего прочего, по заложенному на хранение государственному зерну, не происходит своевременная оплата. Долг растет, а у хранителей весной-летом требовались финансовые ресурсы для проведения сезонных работ.

Все перечисленные выше проблемы обрекли элеваторы на заведомо плохую готовность к приемке нового урожая. В результате пострадали все звенья производственно-сбытовой цепи. Теперь сельхозпроизводители не могут поставить убранное зерно на элеваторы, хранители не способны его принять, трейдеры не имеют возможности реализовать. Зерно лежит в полях и на току.

При текущих ценах EXW на пшеницу 3 кл. в Новосибирской и Омской областях в районе 5500-6000 руб./т без НДС и 4 кл. (протеин 12+) 4500-5000 руб./т хозяйства не имеют стимулов и возможностей для завершения уборки.

Можно было бы направить излишки на экспорт. Но и тут не все так просто. Регион удален от основных экспортных каналов поставки на Юге и Северо-Западе страны. При удаленности основных станций отгрузки Омской и Новосибирской областей по железной дороге на 3500-4000 км от глубоководных портов АЧБ, все прочие регионы имеют конкурентные преимущества перед Сибирью.

Минсельхоз РФ планирует в текущем сезоне субсидировать экспортные перевозки зерна. Но эта мера представляется малоперспективной из-за непроработанности механизма распределения субсидий, а также ее потенциальным негативным воздействием на ценовую конъюнктуру экспортного рынка. Стагнирующая второй месяц подряд экспортная цена FOB на российское зерно может пойти вниз, когда субсидия возникнет на одном из этапов экспортной цепочки.

В собственности государства имеется 1500 вагонов зерновозов, способных вывозить до 100 000 тонн зерна ежемесячно. Но они работают в основном в Ставропольском и Краснодарском крае, где они могут принести в два раза больше средств своим операторам за счет высокой оборачиваемости (20 дней на Юге против 40 в Сибири).