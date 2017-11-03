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В Казахстане не хватает вагонов для вывоза зерна: большинство ушло в Россию
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В Казахстане не хватает вагонов для вывоза зерна: большинство ушло в Россию

Сегодня, 16:29ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: kazakh-zerno.kz
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