В Казахстане не хватает вагонов для вывоза зерна: большинство ушло в Россию

Обильный урожай зерновых в этом году зарегистрирован не только в России, но и в Казахстане. Только у соседей возникла серьезная проблема – оказалось, практически не на чем вывозить зерно на экспорт из-за нехватки железнодорожных вагонов.

Большинство компаний-зерноперевозчиков увели свои вагоны и даже корабли в Россию, так как там платят больше, сообщает информационное агентство Оренбурга 56orb.ru.

Ставки на фрахт судов в Причерноморье оказались в 2-3 раза выше. Это повлияло на работу в порту Актау, которая практически остановилась. Например, в сентябре здесь не смогли разгрузиться более 1200 вагонов.

По железной дороге зерно в Казахстане возит только компания «Астык транс». Другие перевозчики вывели в Россию до 500 вагонов. Там и ставка за подачу вагона существенно выше, и оборот их по дорогам значительно лучше. Причем, в немалой степени благодаря мерам, принятым в октябре 2017 года Минтрансом РФ – были введены штрафы за простой и организация «зерновых экспрессов».

«Заявки на данный момент принимает только компания «Астык Транс». В других компаниях отказываются контактировать с нами и даже не принимают звонки, объясняя, что до конца «высокого зернового сезона» все вагоны сконцентрированы в России», – рассказывает участник рынка.

«Крупные компании вроде «Технотранса», «Балтранса» и других сегодня пытаются работать в районе Новороссийска и не помогают парком», – сообщили в Союзе мукомолов Казахстана.

Сейчас компании «Астык трансу» приходится привлекать вагонную помощь из других стран. Хотя в Союзе мукомолов Казахстана утверждают, что в стране есть порядка тысячи технически исправных вагонов-зерновозов, которые могут быть задействованы для внутренних перевозок.

«Регуляторы Казахстана могли бы обеспечить ускоренное продление этого парка для обеспечения национальной продуктовой безопасности. 600 технически исправных вагонов можно ввести во внутренний оборот за одну-две недели после согласования продления их срока службы», – заявили в Союзе мукомолов Казахстана.

В то же время в Казахстанских железных дорогах заверили, что в республике сейчас достаточно вагонов для обеспечения равномерной перевозки зерновых в течении года. А напряженная ситуация сложилась из-за стремления отправить все зерно на экспорт за 2-3 месяца. И вот груженые вагоны простаивают, не имея квот на погрузку в порту.

В настоящее время для разрешения проблемы депутаты Парламента Республики Казахстан просят свое правительство рассмотреть вопрос дополнительного государственного закупа зерна у крестьян.

Впрочем, аналогичная ситуация складывается и в России. Так, на прошлой неделе крестьяне Новосибирской области обратились к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву с просьбой провести срочные интервенции в Сибири и ПФО.

Недавно в российских СМИ появилась информация о дефиците хлеба в Санкт-Петербурге, опубликованная на основе письма губернатора Полтавченко. Речь шла о том, что оренбургское зерно не доезжает до северной столицы из-за отсутствия вагонов.

Однако в сентябре северная столица продемонстрировала рекорд по экспорту зерна. Было отправлено почти 2000 тонн компаниями, связанными с «Аладушкин групп» – предприятием, которое стало инициатором письма о дефиците.