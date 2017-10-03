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Волгоградские аграрии примут участие во всероссийской выставке «Золотая осень»
Сюжеты:
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Волгоградские аграрии примут участие во всероссийской выставке «Золотая осень»

Вчера, 10:06ЭкономикаНикита ДробныФото: goldenautumn.moscow
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