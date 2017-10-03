Волгоградские аграрии примут участие во всероссийской выставке «Золотая осень»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, экспозиция Волгоградской области будет включать информацию о сельскохозяйственном и научном потенциале региона, а также о реализуемых инвестпроектах в аграрной сфере. Свою продукцию и разработки на выставке покажут компании «Кухмастер», «Нью Био», «Дядя Ваня — Девелей», «Сады Придонья», «СП Донское», «Овощевод», «Агрокомплекс Волжский» и другие.
В частности, «Сады Придонья» презентуют свой проект по открытию новой производственной площадки для переработки плодово-овощной продукции и закладке новых садов, который уже получил одобрение министра сельского хозяйства Александра Ткачёва во время его визита в Волгоград. На выставке также будут продемонстрированы разработки по созданию современных теплиц и молочных комплексов, развитию мелиорации и строительству завода для переработки зерновых.
Кроме того, в региональную экспозицию войдут работы пяти научно-исследовательских институтов, а на отдельном стенде будет представлен потенциал волгоградских животноводческих предприятий.
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