Футбольное поле «Волгоград Арены» прошьют полимерным волокном
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе генподрядчика по строительству стадиона АО «Стройтрансгаз», прошивке подвергнется площадь в 8 тысяч квадратных метров. В процессе будут участвовать две самоходные гусеничные машины. Каждые два сантиметра они станут прокалывать почву примерно на 20 сантиметров вглубь — в образовавшиеся отверстия с помощью особых игл внедрят полимерные нити. Общая длина искусственного волокна составит около 48 тысяч километров.
Технология «прошивки» футбольного поля разработана в Голландии. С её помощью удастся улучшить дренажные свойства корневой системы и увеличить устойчивость газона к износу. По точно такой же методике обрабатывались поля крупнейших стадионов Британии, Италии и Бразилии.
После того, как главную арену будущих спортивных баталий укрепят полимерными нитями, подрядчик продолжит выполнять работы по уходу за газоном — стрижку, полив, подкормку удобрениями, освещение. С наступлением холодов будет подключена система подогрева поля, а на зиму газон особым образом «законсервируют».
Одновременно на стадионе продолжается монтаж мембраны покрытия над фойе и трибунами, устанавливаются кресла для зрителей, ведётся покраска металлоконструкций, витражное остекление и отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории. Строительство «Волгоград Арены» идёт круглосуточно.
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