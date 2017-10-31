Футбольное поле «Волгоград Арены» прошьют полимерным волокном

На стадионе «Волгоград Арена», который возводится в Волгограде специально к чемпионату мира по футболу, начался завершающий этап обустройства поля. Газон прошивают специальным полимерным волокном.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе генподрядчика по строительству стадиона АО «Стройтрансгаз», прошивке подвергнется площадь в 8 тысяч квадратных метров. В процессе будут участвовать две самоходные гусеничные машины. Каждые два сантиметра они станут прокалывать почву примерно на 20 сантиметров вглубь — в образовавшиеся отверстия с помощью особых игл внедрят полимерные нити. Общая длина искусственного волокна составит около 48 тысяч километров.

Технология «прошивки» футбольного поля разработана в Голландии. С её помощью удастся улучшить дренажные свойства корневой системы и увеличить устойчивость газона к износу. По точно такой же методике обрабатывались поля крупнейших стадионов Британии, Италии и Бразилии.

После того, как главную арену будущих спортивных баталий укрепят полимерными нитями, подрядчик продолжит выполнять работы по уходу за газоном — стрижку, полив, подкормку удобрениями, освещение. С наступлением холодов будет подключена система подогрева поля, а на зиму газон особым образом «законсервируют».