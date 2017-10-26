«Волгоград Арену» декорируют сеткой из нержавеющей стали

На строящемся в Волгограде к ЧМ-2018 стадионе началась установка декоративного фасада в виде сетки из нержавеющей стали. Он размещается с внутренней стороны металлической «короны» стадиона и займет площадь в 30 тысяч кв. метров.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе АО «Стройтрансгаз», которое является генеральным подрядчиком строительства стадиона, каркас для сетки сформируют пересекающиеся стальные канаты (тросы), которые крепятся к фасаду арены. На них при помощи более 19 тысяч стальных колец зафиксируют сетку с размером ячеек 75 на 8 мм. Такой ажурный фасад, кроме декоративной функции, будет рассеивать воздушные потоки.

Также на «Волгоград Арене» уже смонтированы два светодиодных экрана, на которых будут транслироваться матчи отборочного тура мундиаля. Изображения на огромных экранах размером 17 на 9 метров будут видны при любой погоде и с любого зрительского места.

Фото: Управление корпоративных коммуникаций АО «Стройтрансгаз»

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», на главной арене мундиаля сейчас завершается монтаж кровли, системы водоотведения с нее и светопрозрачной мебраны над фойе и трибунами стадиона.

Газон стадиона, посеянный в сентябре, готовится к прошивке. Продолжается монтаж инженерных коммуникаций, окраска металлоконструкций, выполняются внутренние отделочные работы и витражное остекление. На трибунах уже смонтировано больше половины зрительских кресел - 28 тысяч. Всего, напомним, «Волгоград Арена» будет вмещать 45 тысяч болельщиков.