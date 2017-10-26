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«Волгоград Арену» декорируют сеткой из нержавеющей стали
Сюжеты:
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«Волгоград Арену» декорируют сеткой из нержавеющей стали

Сегодня, 20:37ГородСветлана АлекбароваФото: Управление корпоративных коммуникаций АО «Стройтрансгаз»
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