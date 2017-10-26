В Волгограде новые остановки «одевают» в закаленное стекло
Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», стальной каркас остановочного павильона здесь появился 10 октября. С тех пор основание конструкции было вымощено тротуарной плиткой, а сегодня начался третий этап обустройства остановки - закрепление на каркасе ударопрочного стекла. Но это еще не конечный этап работ.
- После начнется установка электронного информационного табло. Завершающий этап работ включает в себя оснащение павильонов светодиодной подсветкой, датчиками освещенности, гранитными скамьями с деревянными сидениями и урнами для мусора, - цитирует пресс-служба мэрии Волгограда начальника отдела безопасности дорожного движения департамента городского хозяйства Михаила Гаврилина.
Сейчас монтаж новых остановок идет в 3 районах города - Центральном, Дзержинском и Краснооктябрьском, рассказали в пресс-службе мэрии. Так, уже установлены стальные каркасы на остановках «Пл. Возрождения», «Ул. Порт-Саида», «Ул. Каспийская» и др. Всего же в Волгограде должно появиться 86 новых остановочных павильонов. 43 площадки на пр. Ленина и Жукова выложат тактильной плиткой, благодаря которой слабовидящие пешеходы смогут определять направление движения, заранее узнавать о поворотах и препятствиях.
Напомним, демонтаж остановочных павильонов начался в Волгограде нынешней весной. Более полугода горожане в условиях отсутствия хоть какого-либо навеса вынуждены изнывать под солнцем и мокнуть под дождем в ожидании транспорта.
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