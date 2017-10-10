На Бакинской появился первый из 86-ти новых остановочных павильонов

В Волгограде наконец начались работы по обустройству остановок. Каркас первой такой конструкции сегодня появился на улице Бакинской по направлению движения транспорта в центр города.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», аукцион на установку новых остановочных павильонов и реконструкцию остановочных площадок, объявленный в конце июля, выиграла единственная компания, которая спустя месяц после оглашения итогов конкурса приступила к работам.

На первом этапе, как сообщили в пресс-службе мэрии города, на остановках поставят стальные каркасы, а площадки замостят тротуарной плиткой и брусчаткой или заасфальтируют.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

43 остановочные площадки, которые находятся на самых оживленных городских магистралях — проспекте Ленина и проспекте Жукова - выложат тактильной плиткой. Благодаря ей слабовидящие пешеходы смогут определять направление движения, заранее узнавать о поворотах, препятствиях на пути и лестницах.

Новые остановки - всего их будет 86 в четырех районах города - изготавливаются из окрашенной стали и закалённого стекла толщиной как минимум в сантиметр с «антивандальным» покрытием. Согласно техзаданию, они должны выдерживать перепады температуры от -30 до +50 градусов и быть оборудованы светодиодной подсветкой и датчиками освещенности. Также остановки планируется оснастить информационными табло, на которых будет отображаться время прибытия транспорта.

Ранее в мэрии Волгограда сообщали, что обустройство новых остановок должно завершиться до ноября.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru