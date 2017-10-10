На Бакинской появился первый из 86-ти новых остановочных павильонов
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», аукцион на установку новых остановочных павильонов и реконструкцию остановочных площадок, объявленный в конце июля, выиграла единственная компания, которая спустя месяц после оглашения итогов конкурса приступила к работам.
На первом этапе, как сообщили в пресс-службе мэрии города, на остановках поставят стальные каркасы, а площадки замостят тротуарной плиткой и брусчаткой или заасфальтируют.
43 остановочные площадки, которые находятся на самых оживленных городских магистралях — проспекте Ленина и проспекте Жукова - выложат тактильной плиткой. Благодаря ей слабовидящие пешеходы смогут определять направление движения, заранее узнавать о поворотах, препятствиях на пути и лестницах.
Новые остановки - всего их будет 86 в четырех районах города - изготавливаются из окрашенной стали и закалённого стекла толщиной как минимум в сантиметр с «антивандальным» покрытием. Согласно техзаданию, они должны выдерживать перепады температуры от -30 до +50 градусов и быть оборудованы светодиодной подсветкой и датчиками освещенности. Также остановки планируется оснастить информационными табло, на которых будет отображаться время прибытия транспорта.
Ранее в мэрии Волгограда сообщали, что обустройство новых остановок должно завершиться до ноября.
Напомним, демонтаж остановочных павильонов начался в Волгограде нынешней весной. При этом, как рассказывало ИА «НовостиВолгограда.ру», оставшиеся площадки оказались небезопасными для горожан, тая в себе торчащую арматуру и разбитые булыжники. А отсутствие хоть какого-либо навеса на остановках заставляло волгоградцев изнывать под солнцем и мокнуть под дождем в ожидании транспорта.
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