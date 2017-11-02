В Волгоградской области депутаты займутся охраной прудов

На прошедшем накануне заседании экологического совета при Волгоградской областной Думе депутат Ирина Соловьёва заявила, что в регионе будет разработана специальная «дорожная карта» по охране водных объектов. Особое внимание планируется уделить прудам.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного парламента, в регионе насчитывается около пяти тысяч прудов, причём в подавляющем большинстве случаев это искусственные водоёмы. При этом за многими из них никто не следит — а некоторые (как, например, пруды близ Средней Ахтубы, куда систематически сливаются химические отходы) вообще остаются бесхозными. Между тем это стратегически важные объекты, которые имеют большое значение для экологии и являются главными источниками воды для тушения пожаров.

С начала года в двадцати семи районах Волгоградской области прошли рейдовые проверки малых рек, прудов и водохранилищ. Инспекторы выявили значительное количество нарушений: водоёмы подвергаются загрязнению, незаконному использованию, превращаются в стихийные свалки. Проверяющие взыскали с ответственных лиц штрафы почти на 700 тысяч рублей и возмещение ущерба на 560 тысяч, а также изъяли тридцать пять насосов, которые использовались для незаконной откачки воды.