В Волгоградской области депутаты займутся охраной прудов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного парламента, в регионе насчитывается около пяти тысяч прудов, причём в подавляющем большинстве случаев это искусственные водоёмы. При этом за многими из них никто не следит — а некоторые (как, например, пруды близ Средней Ахтубы, куда систематически сливаются химические отходы) вообще остаются бесхозными. Между тем это стратегически важные объекты, которые имеют большое значение для экологии и являются главными источниками воды для тушения пожаров.
С начала года в двадцати семи районах Волгоградской области прошли рейдовые проверки малых рек, прудов и водохранилищ. Инспекторы выявили значительное количество нарушений: водоёмы подвергаются загрязнению, незаконному использованию, превращаются в стихийные свалки. Проверяющие взыскали с ответственных лиц штрафы почти на 700 тысяч рублей и возмещение ущерба на 560 тысяч, а также изъяли тридцать пять насосов, которые использовались для незаконной откачки воды.
Учитывая такой размах нарушений, члены экологического совета сочли необходимым разработать специальную «дорожную карту» для решения проблем, связанных с загрязнением прудов. В решении проблемы вместе с депутатами и представителями надзорных ведомств должны будут участвовать представители местных органов власти и предприниматели. Все участники заседания сошлись во мнении, что крайне важно наладить полноценный диалог о важности бережного отношения к окружающей среде и социальной ответственности бизнеса.
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