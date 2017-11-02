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В Волгоградской области депутаты займутся охраной прудов
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В Волгоградской области депутаты займутся охраной прудов

Сегодня, 10:44ГородНикита ДробныФото: Сергей Матанцев/ novostivolgograda.ru
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