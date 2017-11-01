Волгоградские коммунальщики устраняют последствия непогоды

Коммунальные, дорожные и аварийно-спасательные службы Волгограда ликвидируют последствия сильного ветра, из-за которого накануне оказались повреждены крыши нескольких домов и линии электропередачи.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии, вчера из-за разгула стихии в городе было повалено около шестидесяти деревьев и четырнадцать световых опор. Повреждения получили кровли двенадцати зданий и двадцать семь линий электроснабжения. Все повреждённые участки электросетей были оперативно отключены, социальные объекты перевели на питание от резервных источников. На данный момент электроснабжение полностью восстановлено по всему Волгограду.

Накануне в единую диспетчерскую службу поступило более сотни сообщений, касавшихся последствий урагана. По каждому из них на место происшествия немедленно выезжали группы оперативного реагирования. Коммунальщики до сих пор очищают волгоградские дворы от упавших фрагментов кровельного покрытия, сухих веток и рухнувших деревьев.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», из-за сильного ветра пострадали двое волгоградцев - в Красноармейском районе на припаркованную машину упал старый тополь, смял крышу и травмировал водителя и пассажирку.

При этом волгоградцам рано расслабляться: синоптики утверждают, что 1 ноября в Волгограде и большей части области сохранится сильный юго-западный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости в 23-28 метров в секунду — по шкале Бофорта это ещё не ураган, но уже как минимум шторм. Все экстренные службы города уже приведены в режим повышенной готовности.