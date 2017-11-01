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Энергетики восстановили электроснабжение в 26 населенных пунктах региона
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Энергетики восстановили электроснабжение в 26 населенных пунктах региона

Сегодня, 09:19ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Pervo.ru
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