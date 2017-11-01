Энергетики восстановили электроснабжение в 26 населенных пунктах региона

Во вторник уже поздно вечером завершились аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах Волгоградской области, оставшихся без электроснабжения из-за сильного ветра. Его порывы достигали до 27 м/с.

Вчера, начиная с 12 часов дня и до 17.40, регистрировались массовые аварийные отключения в распределительных в сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»; ТСО – ПАО «Волгоградоблэлектро»). В 26 населенных пунктах без света остались около 15700 человек и 53 социальных объекта, сообщает в среду пресс-служба Минэнерго РФ.

Основной удар стихии пришелся на Среднеахтубинский, Камышинский, Еланский районы Волгоградской области, уточнили в пресс-службе ПАО «МРСК Юга»

К аварийно-восстановительным работам привлечено 27 бригад в составе 92 человек и задействовано более 30 единиц специальной техники.

Уже после 9 часов вечера электроснабжение было восстановлено во всех населенных пунктах Волгоградской области, пострадавших от стихии, говорится с сообщении Министерства энергетики.