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Из-за сильного ветра на юге Волгограда пострадали два человека
Сюжеты:
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Из-за сильного ветра на юге Волгограда пострадали два человека

Сегодня, 10:45ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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