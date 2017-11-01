Из-за сильного ветра на юге Волгограда пострадали два человека

После этого неуправляемая машина съехала с дороги и врезалась в другое дерево.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 38-летний водитель «пятнадцатой» ехал по улице Удмуртской со стороны Довженко. Напротив дома №95 сильный порыв ветра свалил на машину тополь.

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