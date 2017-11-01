Из-за сильного ветра на юге Волгограда пострадали два человека
Сегодня, 10:45ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Поваленное шквалистым ветром дерево стало причиной ДТП, в которое накануне попал автомобиль ВАЗ-21150 в Красноармейском районе.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 38-летний водитель «пятнадцатой» ехал по улице Удмуртской со стороны Довженко. Напротив дома №95 сильный порыв ветра свалил на машину тополь.
Тяжелый тополь буквально смял всю крышу автомобиля и травмировало водителя вместе с сидевшей рядом 37-летней пассажиркой.
После этого неуправляемая машина съехала с дороги и врезалась в другое дерево.
Водитель с пассажиркой получили травмы головы и были госпитализированы в больницу.
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