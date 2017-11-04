Дискуссия о захоронении Ленина докатилась до Волгограда

До президентских выборов в России остаётся ещё несколько месяцев, но политики заранее позаботились о том, чтобы привлечь (и развлечь) электорат. Один из последних «предвыборных флешмобов» запустила Ксения Собчак, заявившая о своих президентских амбициях.

В одном из первых интервью, которое Собчак дала после заявления о намерении баллотироваться в президенты, она сказала, что в случае победы издаст указ о захоронении тела Ленина. Примечательно, что волна обсуждения этой идеи поднялась аккурат накануне исторической даты - 100-летия Октябрьской революции, неразрывно связанной с именем Ленина.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», к дискуссии о возможном погребении вождя мирового пролетариата, которая стабильно разгорается накануне выборов, уже успели присоединиться Рамзан Кадыров, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. В частности, лидер ЛДПР заявил, что захоронение тела Ленина не вызовет никакого раскола в обществе. Заодно одиозный политик предложил переименовать ряд российских городов.

«В определённый день комендант Московского Кремля забирает тело Ленина, везут в Донской монастырь, в крематорий. Сжигают — в колбу, в Ульяновск, на кладбище, в могилу отца! Всё, никаких проблем нет!», — заявил Владимир Жириновский.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поспешил заверить журналистов, что этот вопрос на сегодняшний день в Кремле не рассматривается.

Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, тем не менее она не является темой повестки дня кремлёвской администрации.Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФhttp://tass.ru/obschestvo/4697690

Обсуждение возможного «выноса Ленина из Мавзолея» дошло и до Волгограда. Местные коммунисты уже высказались по этому поводу: они уверены, что все заявления о захоронении вождя революции — не более чем попытки отдельных личностей быстро разжиться политическим капиталом накануне выборов.

— Мы считаем, что эти высказывания по поводу Мавзолея Ленина связаны с предвыборной истерией, и особенно серьёзно относиться к ним не стоит. Всё проходит по определённому сценарию: некоторые так называемые политики снова подняли эту тему, чтобы привлечь к себе внимание. Наша позиция остаётся прежней: мы считаем, что Ленин — неотъемлемая часть нашей истории, а историческая память должна сохраняться, — подчеркнул секретарь волгоградского обкома КПРФ Олег Дмитриев.

В то же время среди волгоградских общественно-политических деятелей нашлись и те, кто поддержал идею захоронения Ленина. Например, депутат Волгоградской областной Думы, директор музея-заповедника «Сталинградская битва» и руководитель реготделения Российского военно-исторического общества Алексей Васин заявил, что «по-человечески и по-христиански» следовало бы предать тело Ильича земле, а Мавзолей «оставить как музей, для истории».

— Знаете, я думаю, здесь всё-таки надо действовать, исходя не из политических мотивов. Ленин не хотел бы быть мумией, мне кажется, или объектом научных экспериментов. Когда говорят о том, что он является символом для целого поколения — это уже политика, а вопрос захоронения — это больше вопрос морали, хотя здесь и политика, и идеология — всё присутствует, — считает Алексей Васин. — И потом, всё-таки Россия — христианская страна, ну не принято у нас мумифицировать людей, никогда такого не было. Пускай мумифицируют там, где это принято. Я думаю, что всё, что наука уже могла почерпнуть из этого 93-летнего опыта, она уже почерпнула.

Однако специалисты-политологи солидарны с Дмитрием Песковым: сейчас заводить речь о возможном захоронении Ленина преждевременно. У россиян, и в том числе у волгоградцев, есть намного более насущные проблемы, о которых имеет смысл задуматься перед президентскими выборами.

— Есть несколько точек зрения на этот вопрос. Первая — традиционно-консервативная: тело должно быть предано земле, захоронено в соответствии с христианскими традициями. Вторая — коммунистическая: Ленин является основателем мирового коммунистического движения, героическим примером для прогрессивного человечества, поэтому его тело надо сохранить для последующих поколений. Он, конечно, не завещал напрямую своё тело науке, но так как был человеком неверующим, вполне мог это сделать, — пояснил ИА «НовостиВолгограда.ру» политолог Олег Матвейчев, профессор Высшей школы экономики. — Третья точка зрения — либеральная. Обязательное условие либерализма — прибыль. То есть мумия рассматривается как туристический объект, на котором можно зарабатывать деньги.

Если бы Собчак была настоящим либералом, то она бы такую позицию и занимала. Но она сказала это, чтобы спровоцировать общественную дискуссию. Это тема взрывоопасная и раскалывающая общество. Мы все ругали Поклонскую за её позицию (по фильму «Матильда» - прим. ред.), внёсшую общественный раскол. Нормальный политик стремится к общественному объединению, он должен думать об общем благе, а своё личное мнение оставлять на втором плане.Олег Матвейчев, политолог

— Так вот, если говорить об общем благе, то эта дискуссия несвоевременна сейчас, о чём нам говорит и Владимир Путин. Пройдёт лет 25-50, может быть, и 100, будет консолидированная общественная позиция по этому вопросу — тогда он и решится, — заключил политолог.