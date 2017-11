Ваше политическое кредо? - Всегда!

О неслабых амбициях слабого пола и политманеврах «женского батальона».

И прессе есть что посмаковать, особенно телевидению: то пикантные видео дам покажут, то их фото неглиже или на девятом месяце беременности выложат, то очередной вечер сплетен ни о чем устроят. Show must go on! И шоу политических мыльных пузырей продолжается, и нет ему конца. А серьезные проблемы и содержательные вопросы интересуют только «узкий круг ограниченных лиц».