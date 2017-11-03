Ваше политическое кредо? - Всегда!

О неслабых амбициях слабого пола и политманеврах «женского батальона».

В политике мало чему приходится удивляться. Но иногда она преподносит сюрпризы, которые выворачивают наизнанку даже очень циничный мозг.

Автором самого свежего сюрприза стала актриса фильмов для взрослых Елена Беркова. Порнозвезда заявила о желании в будущем побороться за пост президента РФ. Свою предвыборную программу она изложила, появившись в нижнем белье. Пункты программы: «цензура на одежду» (нельзя носить юбку короче 40 см); введение в школах обязательного сексуального экзамена; введение налога на бедность и возврат налога на тунеядство; введение смертной казни за сексуальные домогательства. «Надоели эти Вайнштейны», - коротко бросила воспитанница «Дома-2».

Беркова – уже пятая в списке потенциальных кандидаток в президенты. Но если порнозвезде не удастся выйти на выборы-2018 (возраст не позволяет), то остальным дамам это вполне по силам. В избирательной кампании могут принять участие лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, журналистка Екатерина Гордон и телеведущая Ксения Собчак.

- В России свыше 70-ти зарегистрированных партий. Почему бы каждой из них не выдвинуть по своему кандидату из числа селебретиз? Вот такая мысль посетила меня после новости, что бывшая порнозвезда Беркова начинает кампанию по избранию её президентом в 2024 году.Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы»

Действительно, почему бы и нет? Из 70 представительниц партий легко можно создать «женский батальон», который вступит в битву за пост главы государства. Комбатом по праву первой заявившейся можно назначить светскую львицу Ксению Собчак. К тому же положение обязывает: по подсчетам группы «Медиалогия», в последние две недели по числу упоминаний в сюжетах пяти федеральных телеканалов неистовая Ксюша обогнала всех «традиционных» кандидатов в президенты – исключая, конечно, Владимира Путина. Конкурентки в лице Семериковой, Дмитриевой и Гордон нервно курят в сторонке: ведь официальное выдвижение на выборы начнется во второй половине декабря, и у них очень мало шансов догнать Ксению Анатольевну.

А все почему? Потому что упомянутые леди не обладают присущим Собчак красноречием. Ну что у них за плечами? Парламентский и партийный опыт, как у Семериковой и Дмитриевой? Не блещет это оригинальностью, к тому же «избиратели очень не любят чиновников и депутатов», по словам председателя Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой. Разводы, скандалы, интриги, как у Гордон? Опять же в зубах навязло…

А Ксения так зажигает, что дым столбом к небу. Вот что, к примеру, она написала недавно в своем Instagram: «Я человек независимый и ни с какой апэшечкой и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах — не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один — Унылое Гавно ваша политика сегодня, Господа! Скучно и Мерзко» (орфография сохранена).

«Апэшечка»- это в данном случае Администрация президента РФ. Про «прочий ад» можно только догадываться. Возможно, это кризис на валютном рынке, о котором кандидат в президенты опять же на своей инста-страничке рассуждает так:«У всех такая паника, а ведь ничего страшного не произойдет. Просто медленно, но верно мы станем такой Кубой в снегах. Я по-прежнему буду ездить на своей А8, но просто буду бодяженным бензином ее заправлять, запчасти там от «Жигулей» приваривать, трубу поменяю, чтоб коптить могла. Но на фоне едущих на работу на телегах, осликах и старых великах «Юность» я по-прежнему буду крута». Россию «кандидат против всех» Ксения Собчак называет «страной-дауншифтером», оппозиционера Алексея Навального упрекает в «вождизме». И вообще считает, что «самое главное — это влиять на власть, а не бороться за власть». Что и делает одним фактом своего возможного выдвижения.

- Современная российская журналистика и СМИ отличаются тем, что серьезные кандидаты их не интересуют. Любой клоун или бомж выдвинется, и вы бросаетесь о них писать, тем более когда они идут при поддержке административного ресурса. А девочку все забудут, когда она не пройдет регистрацию.Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы РФ

Но ведь пока регистрация не началась, у «женского батальона» есть великолепная возможность получить бесплатный пиар! И потенциальные кандидатки успешно этим пользуются, наращивая свое паблисити – авось где еще пригодится? Стала же известная итальянская порнозвезда Чиччолина депутатом республиканского парламента? Стала. А наши чем хуже?.. Ведь их общее политическое кредо – «Всегда!» В том смысле, что они всегда готовы использовать текущий момент для максимально удачной монетизации собственного имени.

И прессе есть что посмаковать, особенно телевидению: то пикантные видео дам покажут, то их фото неглиже или на девятом месяце беременности выложат, то очередной вечер сплетен ни о чем устроят. Show must go on! И шоу политических мыльных пузырей продолжается, и нет ему конца. А серьезные проблемы и содержательные вопросы интересуют только «узкий круг ограниченных лиц».

Конечно, можно долго говорить о том, что общественный запрос на женщину - кандидата в президенты давно созрел. О том, что западный мир может предъявить избирателю массу ярких женщин-политиков, среди которых выделяется, например, немецкий канцлер Ангела Меркель. О том, что активность «слабого пола» накануне выборов заметно возрастает, и женщины используют свое право на гендерное равенство. Наконец, о том, что в старые времена нашей страной успешно правили великие императрицы. Но всем понятно, что выборы-2018 в России вряд ли закончатся победой кандидаток от прекрасной половины человечества. А еще понятно, что на данном этапе подготовка к выборам очень напоминает грубо срежиссированный фарс.

- Всё познается в сравнении. После новости о желании Екатерины Гордон участвовать в президентских выборах, каминг-аут Кевина Спейси уже не выглядит чем-то чудовищным.Дмитрий Фетисов, директор консалтингового агентства NPR Group